De ce refuză Bianca Giurcă să-și mai viziteze mama. Are legătură cu Marius și a vorbit cu sinceritate despre acest lucru

Bianca Giurcă a vorbit pentru prima dată publicului după terminarea emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7. Aceasta a intrat LIVE pe platforma TikTok și a vorbit publicului despre viața sa, cum au fost împăcările și despărțirile de Marius, unde locuiește acum și ce relație este între ea și Alin.

Bianca Giurcă a răspuns curiozităților oamenilor din mediul online legate de viața sa din prezent, schimbările prin care a trecut după finala emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, dar și despre relația pe care o are cu Marius și cu Alin. Bianca Giurcă a afost urmrotă de peste 10.000 de persoane în timp real.

Surprinzător pentru public a fost să afle că aceasta evită întâlnirile cu mama sa care locuiește în Ialomița. Tânăra a explicat că s-a mutat la București cu chirie, după despărțirea de Marius Moise și că, pentru moment, nu vrea să se întoarcă la ea în sat nici măcar să-și vadă mama.

De ce refuză pentru moment Bianca Giurcă să se întâlnească cu mama sa, care locuiește în Ialomița, în același sat cu Marius

Bianca Giurcă a spus în live-ul de pe TikTok că momentan stă cât mai mult la București și nu se întoarce la ea în sat nici măcar să o revadă pe mama sa pentru că acesta locuiește îna celași sta cu Marius.

Aceasta spune că sigur se va duce la Marius dacă se duce la mama sa și nu își dorește acest lucru, astfel cea mai bună decizie pe care ar putea să o ia este aceasta de a sta departe de sat, chiar dacă înseamnă să nu se vadă în această perioadă cu mama sa.

Întrebată despre relația dintre mama și tatăl său, Bianca Giurcă a mărturisit că cei doi sunt separați, ea locuiește la Ialomița, în vreme ce tatăl său este în Germania.

“Tatăl meu locuiește în Germania, iar mama mea locuiește în Ialomița, în același sta cu Marius. Dacă m-aș duce să o văd pe mami știu sigur că aș ajunge la Marius și nu mă mai duc la mami o perioadă. (...) Părinții mei sunt divorțați, da. (...) Nu am fost victima, mi-a plăcut că mi-ați ținut partea, dar nu am fost victima. Cumva, și eu am greșit, trebuie să recunoaștem. Eu cred că sunt singura fată din sezonul ăsta care a picat în ispită”, a spsu Bianca Giurcă.

"Consider că am greșit, pentru că dintre noi doi, dintre mine și Marius, Marius era un om care nu era mulțumit cu relația noastă, iar eu am insistat să formăm o relație", a spus Bianca.

Întrebată de către un urmăritor dacă s-ar vedea într-o relație cu Alin, Bianca a spus: "Voi m-ați vedea într-o relație cu Alin?"

