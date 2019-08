Denisa, dată de gol de Adrian, la ”Insula Iubirii”! Secretul care a ieșit la iveală: ”M-a înșelat, da!”

Adrian a mărturisit, la ceremonia focului, că poate trece peste orice dacă Denisa, iubita lui, nu a făcut sex la ”Insula Iubirii”, însă imaginile pe care i le-a arătat Radu Vâlcan l-au scos din minți pe concurent.

Astfel, în episodul 19 de la ”Insula Iubirii”, Adrian și Denisa au stat față în față, iar după ce a văzut imaginile cu partenera lui în ipostaze intime cu Andi, acesta s-a enervat și a oferit detalii teribile despre trecutul iubitei lui.

”Nu am încredere în ea. M-a înșelat cu fostul ei iubit și eu am trecut peste. Nu am uitat, așa că mi-era teamă mereu că va vrea să încerce altceva. Ea tot timpul a fost mai curioasă.”, a precizat Adrian.

Ce alte dezvăluiri a mai făcut el, află urmărind clipul de mai sus!

