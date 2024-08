Finala Insula Iubirii, sezon 8. Ce s-a întâmplat cu Dani și Mădălina, după ce au părăsit Thailanda împreună. Ce face Maria acum

Telespectatorii au avut ocazia să vadă cât de mult s-au schimbat Maria și Dani, la câteva luni de la Finala Insula Iubirii sezon 8. Gestul pe care l-a făcut concurentul față de ispita Mădălina, atunci când au ajuns în România, a luat pe toată lumea prin surprindere.

Viața lui Dani s-a schimbat complet după ce a părăsit Insula Iubirii sezonul 8 alături de ispita Mădălina. De altfel, și Maria a trecut printr-o transformare uluitoare. Se pare că despărțirea de fostul iubit a învățat-o pe concurentă să aibă mai multă încredere în sine.

În prezent, tânărul trăiește o frumoasă poveste de iubire lângă ispita Mădălina. După ce s-a întors din Thailanda, Dani și-a luat bagajul și s-a mutat la București, unde a fost așteptat de femeia care l-a cucerit pe insulă.

„A fost una dintre cele mai frumoase nopți din viața mea, toate au fost la fel!”, a spus concurentul.

La două săptămâni de la revenirea în țară, Dani a apelat la un gest neașteptat față de noua lui parteneră. Se pare că tânărul nu a renunțat la obiceiurile vechi. Mădălina a povestit totul în cadrul unui testimonial special.

Ce au putut să facă Dani în relația cu ispita Mădălina, după Finala Insula Iubirii sezonul 8. Cu cine a început o relație Maria odată cu revenirea în România

Ispita feminină a vorbit, fără ezitare, despre cum i-a călcat strâmb Dani în România. Bărbatul a înșelat-o cu o fostă iubită a unei ispite masculine din sezonul 8 Insula Iubirii, după ce a aflat că Maria are o relație cu Marius Troana (Beni).

După terminarea filmărilor, concurenta și ispita masculină au început să vorbească prin mesaje. Beni a vizitat-o pe Maria, iar de atunci lucrurile s-au schimbat complet pentru ei. Deși formau un cuplu, bărbatul a rugat-o pe tânără să țină totul secret.

„Nu am trecut niciodată peste trădare, nu concep așa ceva, însă pentru că a ieșit dintr-o relație de cinci ani și jumătate am zis că nici el nu știe ce se întâmplă cu viața lui. Am încercat cumva să-i găsesc scuze”, a povestit ispita Mădălina.

„Atunci mi-am dat seama că sentimentele mele pentru Mădă sunt reale”, a mai adăugat Dani.

De altfel, Maria a încercat și în România să discute cu ispita Alin.

„Mi-a scris de câteva ori pe Instagram, m-a asociat cu ce am fost sezonul trecut. Nu a luat în calcul că pot fi și o ispită, poate e greșit față de public. M-am liniștit, nu-mi doresc să mă mai distrez cum am făcut-o până acum, e suficient. Tot ce vreau e o relație serioasă și o familie”, a spus și Alin.

„Marcel e un om foarte bun! Prin această cale îmi cer scuze de la el pentru atitudinea mea”, a mai dezvăluit Maria.

„Cu Maria s-a terminat tot după Insula Iubirii. Dacă nu ajungi la tren la timp, trenul pleacă! Sunt într-o relație serioasă acum, vreau familie și copil”, a mărturisit și Marcel la testimonial.

