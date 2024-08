Finala Insula Iubirii, sezon 8. Cum a reacționat Andrei când a văzut-o pe Cristina la ultima ceremonie a focului. Ce a urmat

Andrei a avut o reacție neașteptată atunci când a văzut-o pe Cristina la ultima ceremonie a focului din Finala Insula Iubirii sezonul 8. Între cei doi s-au dat replici dure după ce au vizionat imaginile controversate din Thailanda.

Ultima ceremonie a focului a fost intensă pentru Andrei și Cristina. În Finala Insula Iubirii sezonul 8, concurenții au dat cărțile pe față după ce au petrecut 21 de zile departe unul de celălalt. Cele trei săptămâni în Thailanda s-au dovedit a fi o adevărată provocare pentru cuplul lor.

În timp ce Andrei pica în ispită cu Diandra, Cristina încerca să își „deschidă sufletul” față de Eric. Deși a trecut prin momente grele pe insulă, concurentă a avut puterea să trateze fiecare situație cu maturitate și asumare.

Ediția 21 din sezonul 8 Insula Iubirii, de pe 28 august 2024, a adus pe micile ecrane ale publicului momente tensionate între Andrei și Cristina. Cei doi și-au adresat cuvinte dure în fața camerelor de filmat.

Citește și: Insula Iubirii sezon 8, 26 august 2024. Andrei și ispita Eric și-au adresat cuvinte acide la bonfire. Ce s-a întâmplat între ei

Mai mult, concurentul a avut o reacție neașteptată atunci când și-a văzut soția la bonfire-ul final. Acesta a privit-o fără să clipească pentru câteva momente. Cristina și-a păstrat calmul, arătându-i partenerului său cât de încrezătoare este în propriile forțe.

„A avut grijă Andrei să mă facă din om neom.”, a fost replica Cristinei.

Ce și-au spus Andrei și Cristina la ultima ceremonie a focului din Finala Insula Iubirii sezonul 8

Concurenta a dezvăluit că nu mai există nimic de discutat între ea și soțul său. După 10 ani de căsnicie, aceștia consideră că nu mai au nimic de împărțit. Faptele lor au vorbit de la sine la Insula Iubirii sezonul 8.

Vizibil rănită, Cristina a încercat să-l confrunte pe Andrei cu ultimele forțe rămase. Tânăra i-a cerut explicații cu privire la gesturile sale din Thailanda, iar răspunsurile bărbatului nu au întârziat să apară.

„Mi-ai călcat sufletul în picioare, erai Universul meu! O să vezi emisiunea asta și o să regreți!”, i-a spus tânăra.

„Mi se pare că trăiam adevărul într-o minciună”, a completat Andrei.

Concurentul l-a adus în discuție și pe Eric, acuzând-o pe soția lui că s-a îndrăgostit în 21 de zile. Cristina a avut grijă să-i spună bărbatului că nu poate să iubească două persoane în același timp.

Citește și: Insula Iubirii, sezon 8. Ce s-a întâmplat cu creanga găsită de Diandra și Andrei în Thailanda: „Ce mai face copacul?”

„Eric a fost lângă mine, iar eu m-am rugat pentru liniștea sufletească. Tu credeai că mai rămân cu tine după ce mi-ai făcut? (...) Eu nu mai am nimic de spus!”, a mai zis tânăra.

„Păi cu el să rămâi! Vreau să înțelegi că dragostea nu este așa cum crezi tu. Tu ești o femeie căsătorită, noi suntem aici la același nivel, doar că tu ai venit aici fericită”, a mărturisit Andrei.

Concurentul a susținut că soția lui a picat testul fidelității. Cuvintele lui au rănit-o foarte tare pe Cristina.

„El și-a dorit testul, și tot el l-a picat! Regret amarnic, e cea mai urâtă experiență din viața mea! Nu te mai recunosc! Mi-ai distrus viața și mi-ai călcat sufletul în picioare. (...) Eu n-am căutat răzbunare, nu stau în calea fericirii tale”, a evidențiat concurenta.

Radu Vâlcan a ținut să spună că Andrei și ispita Diandra au legat o conexiune specială încă din prima zi. Andrei nu a negat acest lucru, spunând că ispita feminină l-a făcut să simtă ce nu a simțit cu Cristina în 10 ani.

„Tot timpul am fost nefericit cu tine, punct! Am spus că o să mor nefericit din cauza ta! Am stat cu tine pentru că mi-am dorit să te iubesc. Tu nu vrei să ieși din bula pe care ți-ai format-o”, a mai adăugat bărbatul.

„Ție îți plăceau ăștia înalți, ți-ai găsit dulap acum, te salvează dacă e ceva!”, a mai spus Andrei, după ce a văzut imagini cu soția lui și Eric.

Interviurile Insula Iubirii se văd exclusiv în AntenaPLAY, din 29 august

Vești bune pentru fanii Insula Iubirii. După finala sezonului 8, aceștia pot viziona interviuri exclusive, pe AntenaPLAY, cu cei care și-au testat fidelitatea în Thailanda. Concurenții au ocazia să vorbească despre experiența trăită pe insulă, dar și despre realitatea dură de care s-au lovit.

Cuplurile au petrecut 21 de zile în tentație. Ispitele feminine și masculine au testat la cote maxime relațiile concurenților. În timp ce unii au picat în ispită, alții au preferat să fie precauți și să nu ofere imagini interpretabile partenerilor.

Începând din data de 29 august 2024, abonații AntenaPLAY pot vedea o serie de interviuri exclusive cu ispitele și concurenții sezonului 8 Insula Iubirii. Ei vor povesti despre momentele de pe insulă care le-au schimbat viața.