Finala Insula Iubirii, sezon 8. Cum au decis Cristina și Andrei să plece din Thailanda. La ce gest emoționant a apelat concurenta

În Finala Insula Iubirii sezonul 8, Andrei și Cristina au luat o decizie foarte importantă cu privire la viitorul lor. Aceștia au răspuns sincer și direct la întrebarea lui Radu Vâlcan. Iată cum părăsesc Thailanda cei doi.

După o discuție aprinsă în Finala Insula Iubirii sezonul 8, Andrei și Cristina au fost nevoiți să facă o alegere. În cele 21 de zile, concurentul s-a bucurat din plin de experiența trăită în Thailanda în timp ce soția lui s-a gândit în detaliu la relația lor.

Ultima ceremonie a focului a venit cu o surpriză uriașă pentru telespectatori. Tânăra a luat o decizie uluitoare atunci când a fost întrebată dacă părăsește insula singură, alături de Andrei sau cu Eric.

„A venit momentul să răspundeți la marea întrebare”, a spus Radu Vâlcan.

Fără să stea prea mult pe gânduri, Cristina a dezvăluit că vrea să plece acasă fără partener, separat. Și Andrei a fost de acord cu soția lui. Așadar, aceștia au hotărât ca relația lor să se termine în Thailanda.

„Știu că nu este plăcut, este dureros, dar v-am spus de atâtea ori că la ceremonia focului adevărul iese la iveală. Adevărul, până la urmă, vindecă. O să vă dați seama că tot ce s-a întâmplat aici a fost în folosul vostru”, a mai adăugat prezentatorul TV.

La ce gest emoționant a apelat Cristina față de Andrei, după ce a hotărât să plece singură de la Insula Iubirii sezonul 8

Pentru că au în spate o căsnicie de 10 ani, Cristina a ținut să facă un gest emoționant față de Andrei. În ciuda celor întâmplate pe insulă, concurenta a vrut să-i ofere o îmbrățișare lungă celui pe care îl numea soț.

„Numai eu știu ce este în sufletul meu! Am devenit imună, nu mai pot să am lacrimi și nici nu ar trebui să le mai am pentru că m-a dezamăgit profund! Nu știu ce să mai zic, doare că ne-am pierdut. Vreau să plec acasă fericită, împăcată și liniștită”, a zis tânăra.

„Adio!”, a fost replica pe care Cristina i-a spus-o lui Andrei.

„Adio și ție!”, a răspuns el.

Concurenta și-a stăpânit cu greu emoțiile pe parcursul bonfire-ului cu soțul ei. Aceasta a demonstrat, din nou, că este o femeie puternică.

Interviurile Insula Iubirii se văd exclusiv în AntenaPLAY, din 29 august

Vești bune pentru fanii Insula Iubirii. După finala sezonului 8, aceștia pot viziona interviuri exclusive, pe AntenaPLAY, cu cei care și-au testat fidelitatea în Thailanda. Concurenții au ocazia să vorbească despre experiența trăită pe insulă, dar și despre realitatea dură de care s-au lovit.

Cuplurile au petrecut 21 de zile în tentație. Ispitele feminine și masculine au testat la cote maxime relațiile concurenților. În timp ce unii au picat în ispită, alții au preferat să fie precauți și să nu ofere imagini interpretabile partenerilor.

Începând din data de 29 august 2024, abonații AntenaPLAY pot vedea o serie de interviuri exclusive cu ispitele și concurenții sezonului 8 Insula Iubirii. Ei vor povesti despre momentele de pe insulă care le-au schimbat viața.