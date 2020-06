Fotbalist celebru, prins cu o ispită de la Insula iubirii! Cu cine și-a înșelat soția Marian Aliuță

Cei doi au petrecut timp împreună, au comandat de mâncare și, la plecare, femeia a coborât în halat ca să-și ia la revedere de la cel care pare să îi fie iubit.

Contactată de cei de la Antena Stars, ispita Bianca Pop de la Insula iubirii nu a dorit să dea declarații și a spus că i s-a făcut rău!

„Acum nu mă simt bine, am fost la o clinică, am făcut niște perfuzii și nu vreau să dau alte explicații. Mi s-a făcut rău și acum am ajuns la perfuzii”, a declarat ispita Bianca Pop de la Insula iubirii.