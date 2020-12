Îl mai ții minte pe Răzvan, iubitul lui Cati? Ce mai face și cum arată la mai bine de doi ani de la participarea la Insula Iubirii

Cum arată acum Răzvan de la Insula Iubirii sezon 4

La doi ani de la difuzarea sezonului 4 al show-ului Insula Iubirii, Răzvan nu este foarte schimbat fizic.

Tânărul nu mai dă, însă, ca în trecut detalii despre viața sa personală și nu are nici măcar jobul afișat pe contul personal de Facebook.

Ultimul său loc de muncă era în cadrul unei benzinării, iar bărbatul se mândrea cu faptul că are ocazia să muncească.

”Nu îmi este rușine că muncesc cinstit și nu am primit ajutor de la nimeni în viața mea! Muncesc de la vârsta de 15 ani! Poate părinții mei nu au avut posibilitatea să mă țină în puf. Tot ce am, am datorită mie”, scria Răzvan pe contul său personal de Facebook în 2018.