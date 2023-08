Insula Iubirii, 10 august 2023. Marius Moise a văzut la bonfire imaginile în care ispita Alin Simoiu o sărută pe Bianca Giurcă

Marius Moise a văzut imaginile în care Bianca Giurcă este sărutată de ispita Alin Simoiu. Concurentul a făcut o dezvăluire neașteptată, în ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Ceea ce a urmat i-a surprins pe toți cei prezenți.

Radu Vâlcan s-a întâlnit cu concurenții la o nouă ceremonie a focului și Marius a avut ocazia să descopere noi imagini cu iubita lui, Bianca Giurcă. Nu se aștepta să vadă însă cum aceasta se sărută cu ispita Alin Simoiu, la Insula Iubirii sezonul 7.

Marius Moise a văzut la bonfire imaginile în care ispita Alin Simoiu o sărută pe Bianca Giurcă și a avut o reacție surprinzătoare, în ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7

În ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise a dezvăluit faptul că are un fel de „început de relație” cu ispita Oana Monea și apropierea dintre ei a început să fie din ce în ce mai evidentă. Totuși, concurentul pare că încă se ferește de camera.

Și mai precaută a fost Bianca Giurcă, iubita lui, care a încercat pe cât posibil să ascundă faptul că se simte bine în compania lui Alin Simoiu și că între ei ar putea să fie ceva mai mult decât o simplă amiciție.

La ceremonia focului din 10 august 2023, Radu Vâlcan a prezentat concurenților imagini cu partenerele lor și, când a venit rândul lui Marius Moise, acesta a avut parte de o surpriză de zile mari.

Serios, acesta a privit filmările de pe tabletă cu Bianca Giurcă și Alin Simoiu, ce reflect faptul că bruneta îl preferă în schimbul altor ispite.

„La mine s-a atins o limită. Ea poate să-și trăiască povestea. Nu există relație de prietenie, ce să existe? Ce prietenie să aibă, să iasă la o bere, sau ce? Pentru mine nu există relație de prietenie, ea știe. Se vede că ei îi pasă de el, dar probabil se simte puțin încurcată, că nu vrea să strice chestia pe care a avut-o cu mine. Își dorește relația cu mine, dar nu mă dorește pe mine la fel de mult. Liniștea pe care o are în relația noastră, liniște din toate punctele de Vedere: financiar, și că n-o deranjează nimeni, că are parte de o familie, că e lângă familia ei, că se înțelege bine și cu mama mea. Nu i-a plăcut haosul de la București și este foarte liniștită aici, la noi acasă”, a fost confesiunea făcută de Marius Moise.

„Consideri că ai făcut totul pentru această relație?”, a fost întrebarea pusă de Radu Vâlcan.

„Da, a fost o perioadă în care eu am făcut totul pentru relația asta. Consider că ea n-a apreciat lucrurile pe care eu le-am făcut, nici eu poate n-am apreciat lucrurile făcute de ea. Am început în ultima perioadă s-o complimentez mai des, din punctul ăsta de vedere avem o relație ok, suntem drăgăstoși unul cu altul, nu avem probleme. Numai că nu suntem compatibili pe toate planurile”, a fost mărturisirea făcută de Marius Moise, în ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7.

Apoi, concurentul a văzut imaginile în care Alin Simoiu a sărutat-o pe Bianca Giurcă pe plajă, iar reacțiile sale nu au întârziat să apară.

„Nu o scot pe ea vinovată, nu vreau să par că nu o înțeleg. Singura chestie care m-a deranjat e că noi am trăit într-o oarecare minciună, zicea că mă iubește foarte mult, lucruri care nu sunt adevărate. Se vede dorința, se vede de la distanță”

„Este o dorință, dar ea încearcă să camufleze asta. Dar eu i-aș spune să nu mai facă asta, pentru că între noi nu mai există nimic și nici n-o să mai existe. Eu am dat înapoi de foarte multe ori, nu există șansă să dau eu înapoi. E păcat, o să ajungă acasă și o să-și dorească să fi avut o altă abordare în această experiență. Între noi nu se mai pune problema de nimic”, a completat concurentul la bonfire.

Pe drum, Marius Moise și-a exprimat părerile despre cele văzute și a părut destul de nervos. La vilă, acesta a stat retras și a ales să își facă ordine în gânduri.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.