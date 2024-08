Insula Iubirii Extra, sezonul 8. Iustina i-a luat locul lui Radu pentru a lămuri situația cu ispitele. Ce nu s-a văzut la TV

EXCLUSIV | Iustina i-a luat locul lui Radu și a rămas dezamăgită de ce au putut să spună Lala, Maria și Loredana. Urmărește bonfire-ul integral în Insula Iubirii Extra din AntenaPLAY!

Iustina a avut parte de o ceremonie cu totul specială și neașteptată.

Concurenta a stat față în față cu 3 ispite la bonfire, ceea ce a reprezentat o premieră pentru emisiunea Insula Iubirii.

Faptul că partenerul ei s-a apropiat extrem de mult de trei fete a bulversat-o pe Iustina, însă aceasta a recunoscut că nu a fost de mirare.

Citește și: Insula Iubirii Extra, sezonul 8. Maria, acuzată de ispita Mădălina pentru șantaj față de Dani. Ce nu s-a văzut pe TV la bonfire

Iată ce nu s-a văzut la TV din bonfire-ul Iustinei cu Larisa, Maria și Loredana!

Insula Iubirii Extra, sezonul 8.

Iustina și-a dat seama că partenerul ei a fost atras de cele trei fete, însă nu consideră că ele ar fi o amenințare pentru ea pentru că se consideră mult mai presus decât ele.

Dacă Maria și Lala au reușit să trezească în Cornel dorința de a explora noi aventuri, Loredana este cea care l-a determinat pe concurent să se deschidă mai mult în fața ei și să își dorească cu totul altceva.

Iustina a primit ocazia unică de a se așeza în locul lui Radu și de a le pune întrebări fetelor pentru a-și da seama de comportamentul lui Cornel și de situația în care se află.

Iustina: Sunt curioasă dacă el v-a vorbit despre mine sau despre faptul că avem o nuntă programată sau dacă v-a spus că își dorește altceva de la viață sau de la femei?

Loredana: Cornel era mândru să spună că a reprogramat căsătoria cu tine și, într-adevăr el are o viziune asupra femeii cu care vrea să-și petreacă viața. Femeia trebuie să fie cu picioarele pe pământ, o femeie puternică, o femeie care să fie o doamnă în societate, să știe cum să se îmbrace, să știe cum să se comporte și, în primul rând, să fie o femeie care să îl susțină pe el și să aibă încredere în el. A făcut comparații, face comparații după cum vezi, între mine și tine.

Citește și: Insula Iubirii Extra, sezonul 8.Dani consideră că a trăit într-o minciună până acum! Ce nu s-a difuzat pe TV la bonfire-ul cu Alin

Larisa: Părerea mea despre Cornel este puțin diferită pentru că eu am văzut și o altă parte a lui. Eu consider că el încă are mult de muncă la aceste lucruri în legătură cu această distracție pentru că eu așa consider că o ia. (...) În condițiile în care atinge alte femei, te duci în zone intime și nu este femeia ta și nu poți da vina pe alcool, pentru că au fost și alți băieți care au băut și nu au ajuns în scene de acest gen.

Maria a explicat faptul că partenerul Iustinei a evitat la un moment dat să se mai apropie de ea pentru că a văzut că nu se poate abține de la atingeri, chiar dacă i-a spus că o va face amanta și să aibă răbdare să iasă din emisiune.

Deși Iustina a afișat un comportament decent față de cele 3 ispite, după ce s-a încheiat discuția cu ele concurenta a răbufnit la adresa lor.

Urmărește continuarea în episodul INTEGRAL Insula Iubirii Extra în AntenaPLAY!

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Loredana, geloasă pe gestul făcut de Maria pentru Cornel: „Deci... jenant! Nu pot să cred!”