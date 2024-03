Insula Iubirii, sezon 7. Bianca Giurcă, adevărul despre viața ei amoroasă. Cum a răspuns întrebată dacă are un nou iubit

Cum a răspuns Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7 întrebată dacă are o nouă relație. Tânăra a fost recent surprinsă în compania unul alt bărbat alături de care părea extrem de fericită.

Bianca Giurcă de la Insula Iubirii, sezonul 7 a vorbit deschis despre viața ei amoroasă, după ce recent a circulat în mediul online un videoclip în care apare alături de un alt tânăr. Cei doi au fost surprinși în ipostaze apropiate, la club, iar internauții au vrut să afle mai multe despre relația dintre ei.

Bianca Giurcă și fostul ei iubit, Marius Moise, au fost în atenția publicului și după ce s-au întors de la Insula Iubirii, sezonul 7. Cei doi au stârnit controverse încă din timpul reality show-ului și deși la final, au plecat despărițiți, odată întorși în țară au mai dat o șansă relației.

Ei s-au mai afișat împreună, iar internauții chiar credeau că formează, din nou, un cuplu, dar tânăra a dezvăluit că sunt doar prieteni. Bianca Giurcă de la Insula Iubirii, sezonul 7 a fost văzută și în compania ispitei Alin, însă nici în acest caz nu a fost vorba despre o relație, a susținut aceasta.

Acum, tânăra a fost surpinsă în compania unui alt bărbat, iar fanii au vrut să știe imediat dacă formează un cuplu. Aceștia au fost filmați în club în timp ce dansau extrem de apropiați și după zâmbetele lor, era evident că se simt foarte bine unul în compania celuilalt.

Astfel, în cadrul unei noi sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate pe contul ei de Instagram, a fost asaltată de întrebări în legătură cu imaginile. Fanii ei au vrut să afle dacă și-a refăcut viața și are un nou iubit.

Așa cum i-a obișnuit deja, fosta iubită a lui Marius Moise a răspuns sincer tuturor curiozităților urmăritorilor ei.

„Am primit foarte multe mesaje, foarte multe întrebări, foarte multe distribuiri la filmulețul respectiv, la știrile care s-au postat, că eu am o nouă cucerire, nu e nimic adevărat. Eu îl cunosc și suntem prieteni, ne-am întâlnit întâmplător în restaurantul respectiv, am schimbat câteva cuvinte, pentru că știam că nu are nicio intenție față de mine și nici eu față de el.

Am fost relaxată, am dansat, am ras dacă a făcut o glumă și atâta tot. Cineva ne-a filmat și vai Doamne, noul meu iubit. Nu e iubitul meu, când o să am un nou iubit, o să vă anunț. Dar nu e cazul, nu vreau unul, vreau să stau singură”, a dezvăluit Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezon 7 despre videoclipul în care a fost surprinsă alături de un alt tânăr.

