Insula Iubirii sezon 8, 26 august 2024. Dani și ispita Alin s-au confruntat la bonfire. Ce a spus despre planul „secret” al Mariei

Dani și ispita Alin Simoiu s-au văzut la bonfire-ul din ediția 19 Insula Iubirii sezonul 8. Concurentul a scos la iveală detalii neștiute despre Maria, punând accent pe planul „secret” al partenerei sale.

Și Dani a fost anunțat că trebuie să se prezinte la ceremonia focului chiar înainte de dream date-ul cu ispita Mădălina. Acesta și-ar fi dorit să se vadă cu iubita lui, Maria, pentru a-i transmite câteva informații cu privire la relația lor.

Concurentul a amuțit când a aflat că o să aibă parte de o întâlnire cu ispita alături de care iubita lui și-a petrecut timpul în Thailanda. Deși se aștepta să fie vorba despre Marcel, acesta s-a schimbat complet la față când l-a văzut pe Alin.

Nici bine nu și-a făcut apariția la bonfire că ispita masculina a început să-i povestească lui Dani despre apropierea dintre el și Maria. Acesta i-a explicat că tânăra s-a atașat de el odată ce Marcel i-a demonstrat că este o persoană posesivă.

„Am interacționat la primul date, unde a simțit că există o atracție către mine. Acum am ajuns să fim mai aproape decât aș fi crezut și eu. Consider că tu ai greșit față de ea în momentul în care ai încercat să te ascunzi prin casă și să nu-ți asumi faptele cu ispita”, i-a zis Alin.

Dani a vorbit despre planul „secret” al Mariei în ediția 19 din sezonul 8 Insula Iubirii, de pe 26 august 2024. Ce i-a spus lui Alin

În urma discuției cu Alin, Dani a răbufnit și a scos la iveală detalii neștiute despre Maria. Concurentul a vorbit și despre planul „secret” al iubitei lui în ediția 19 din sezonul 8 Insula Iubirii, de pe 26 august 2024.

„Tu ai ascultat-o pe ea, nu știi de fapt tot adevărul. Cam 85% din ce ți-a zis a mințit. În relația mea am avut o singură greșeală, și aia pe jumătate, că nu am avut un job stabil. Voiam să ne deschidem o afacere împreună. I-am spus mereu că vreau să muncim pentru noi, nu pentru altul.

Consider că m-am pus pe locul doi, chiar am vrut să facem o familie. (...) Sper doar să fie foarte atent. Ai grijă. Ea în momentul de viață nu știe ce își dorește de la ea. Ți-a spus că a încercat să ne avem o familie? Acum e Maria, când plecați poate fi Adriana. Ține cont de lucrul ăsta. Ți-am spus de la început că are două fețe”, i-a spus Dani lui Alin.

„Vorbeau fetele la un moment dat că ea când va ajunge acasă se va despărți de mine, chiar dacă nu fac nimic”, i-a mai zis concurentul.

„Deci ea avea un plan?!”, a fost reacția ispitei.

„Da! Asta zic”, a mai răspuns Dani.

