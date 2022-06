Insula Iubirii sezonul 6. Ce a dezvăluit Rareș despre căsătoria cu Cerasela. Ce detalii au ieșit la iveală

În episodul 11 de bonfire integral, Rareș a dezvăluit de ce nu a putut să vină Sebastian la ceremonia focului, dar și detalii importante despre Cerasela, iubita lui alături de care a pornit în aventura Insula Iubirii sezonul 6 și cu care vrea să se căsătorească.

Ce a dezvăluit Rareș despre căsătoria cu Cerasela, la un bonfire de la Insula Iubirii sezonul 6

Încă de la început, Rareș a explicat de ce nu a venit Sebastian în locul lui la această ceremonie a focului de la Insula Iubirii sezonul 6.

„Eu am vorbit cu băieții și am considerat cumva că Das ar fi trebuit să vină sau ar fi fost cel mai potrivit să vină, el are cele mai multe întrebări. El nu a fost pregătit să apară, Ionuț nici el...Și eu nu am nicio problemă în a veni aici. Sebastian a zis că nu e pregătit, în sensul că să vină aici și să fie funcțional 100%. Eu nu am nevoie de acel timp, fiindcă sunt funcțional 100% și am venit fără vreo ezitare”, a dezvăluit Rareș la începutul ceremoniei focului.

Apoi, stând de vorbă cu Radu Vâlcan, iubitul Ceraselei a vorbit despre căsătorie, despre cum o vede el pe Cerasela și despre cât de important este ca ea să își rezolve problemele din plan emoțional înainte ca relația lor să ajungă la următorul nivel.

„Înșelatul nu este o opțiune în relația noastră. Asta era oportunitatea ideală să cunoască pe cineva mai bun sau să își dovedească faptul că și-a găsit deja iubitul potrivit(...). Dacă spune că este nehotărâtă o să plecăm împreună. Clar este o problemă dacă este nehotărâtă, dar îi mai ofer un răgaz cât să se hotărască, pentru că asta faci dacă iubești. Mă aștept cumva să fie un răspuns nehotărât. Într-un fel sau altfel mă sacrific, dar nu văd ca pe un sacrificiu atât de mare. Dar dacă iubești te sacrifici. Dar eu aleg să fac asta fiindcă pot să fac asta, ea nu are acum. Dacă situația ar fi fost invers, ea ar fi făcut la fel pentru mine. Clar a fost un sacrificiu să vin aici, eu nu aveam la ce întrebări să îmi răspund. Ar fi absurd să zic că nu mi-a plăcut experiența de aici. Dar nu era imperios necesar să trecem prin asta. Dar vreau să ne căsătorim, o văd ca pe mama copiilor mei și soția mea. Dacă ea nu se vede și e nehotărâtă, atunci e fix problema ei. Nu pot să îi introduc eu în minte gândul acesta, ea trebuie să simtă asta. Ea și-ar dori, i-ar răspunde la multe întrebări dacă aș face pasul acesta. Ar fi simplu să îi pun inelul pe deget, dar nu ar fi corect să trag balanța către partea mea, poate îi fac un rău dacă devin soțul ei. Ea trebuie să vadă balanța singură și s-o echilibreze singură, să simtă și să își rezolve singură problemele”, a mărturisit Rareș, care a explicat totodată faptul că a încercat mereu să fie cât mai obiectiv în relația sa cu Cerasela.

