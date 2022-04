Insula Iubirii, sezonul 6. Cine este ispita Denis Slav. Cu ce gânduri a venit în show modelul internațional

Denis Slav are o carieră de succes în modellingul internaţional. Până la 30 de ani ai săi și-a format părerea că orice femeie, fie ea şi măritată, poate fi abordată cu discursul perfect. Denis Slav a venit la Insula iubirii cu scopul de a-și prezenta povestea de viață și de a cunoaște poveștile femeilor.

„Sunt model de profesie, călătoresc de aproximativ 11 ani prin toată lumea. La început a fost un fel de joacă, apoi a devenit un job și-mi place, îmi place să călătoresc. Sunt un om sincer, perseverent. Am ajuns la vârsta în care cred că dacă ești sincer, atragi oamenii care merită să fii lângă tine”, s-a descris Denis Slav, într-un interviu pentru Antena 1.

Cine este ispita Denis Slav, din Insula Iubirii, sezonul 6. Are 30 de ani și lucrează ca model internațional

În ceea ce privește viața personală, Denis Slav a avut 4 relații serioase în trecut.

„Am avut 4 relații serioase cu niște femei superbe care m-au ajutat să mă dezvolt ca om și pe care o să le port în suflet toată viața. Cert este că noi nu ne-am certat niciodată. Distanța ne-a despărțit de fiecare dată. Certuri majore și jigniri n-au existat niciodată”, a spus Denis Slav.

Cu ce gânduri a venit ispita Denis Slav, în sezonul 6 de Insula iubirii

Denis Slav a mărturisit că a avut o viață disciplinată, pentru că profesia i-a cerut-o.

„În momentul în care am fost cu cineva m-am gândit numai la persoana aceea. Sunt femei frumoase oriunde și în jobul meu, însă am putut să mă abțin pentru că a trebuit să mă concentrez pe muncă, pe sală, pe cu totul altceva. Dacă stăteam cu gândul la cluburi, alcool și femei frumoase aș fi fost un pierde vară. Termenul de ispită nu mi-a plăcut niciodată. Eu n-am venit pe rol de ispită, ci să le arăt oamenilor din experiențele trăite. Și ca să fiu puțin egoist, îmi doresc ceva și pentru mine, poate o femeie cu care să încep o relație, ori să duc o relație de prietenie după această emisiune.

Denis Slav spune că își dorește să-și creeze o relație, dacă nu de iubire, măcar de prietenie, în cadrul sezonului 6 de Insula Iubirii.

„Nu am venit aici să fiu fals, în primul rând. Nu am venit să mă joc cu mințile femeilor pentru că pe mine nu asta mă interesează. Am venit să-mi spun povestea mea, să aflu poveștile lor și poate să ducem mai departe o relație de prietenie sau de iubire.

Zece ispite masculine au acceptat provocarea show-ului Insula Iubirii. Insula iubirii se va vedea luni și marți, de la 20:30 pe Antena 1. De asemenea, show-ul va putea fi urmărit integral și pe AntenaPlay.