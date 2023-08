Insula Iubirii, sezonul 7. De ce Marius Moise și Bianca Giurcă nu și-au anunțat familiile că s-au despărțit la revenirea în țară

Marius Moise și Bianca Giurcă au preferat să nu își anunțe familiile că au venit despărțiți de la Insula Iubirii la întoarcerea în România. Cei doi au așteptate o perioadă până au dat vestea persoanelor dragi. Iată care este motivul.

Insula Iubirii sezonul 7 a fost o experiență unică pentru cele cinci cupluri care și-au dorit să își testeze relația. Bonfire-ul final a scos la iveală cele mai neașteptate gânduri ale concurenților, dar și cât de solide erau relațiile lor.

Marius Moise și Bianca Giurcă se numără printre cuplurile care au părăsit Thailanda separat. Deși nu se gândeau nicio secundă că vor pleca despărțiți, aceștia au luat o decizie radicală după ce au căzut în ispită.

Oana Monea a reușit să-l facă pe concurent să descopere o latură mai tandră a lui, în timp ce Alin Simoiu a făcut-o pe Bianca Giurcă să înțeleagă că merită mai mult decât a primit de la ultimul său partener.

Ultima ceremonie a focului a fost plină de scântei pentru cei doi. Aceștia și-au adresat replici dure de față cu Radu Vâlcan. Într-un final, au dezvăluit că cel mai bine este să revină în România singuri.

Deși i-a fost alături în tot acest timp, Bianca Giurcă s-a hotărât să părăsească Insula Iubirii sezonul 7 fără Alin Simoiu, bărbatul cu care a legat o relație foarte specială în cele trei săptămâni din Thailanda.

Motivul pentru care Marius Moise și Bianca Giurcă au ascuns familiei la venirea în România că s-au despărțit în sezonul 7 din Insula Iubirii

Tânăra a povestit în cadrul testimonialul final motivul pentru care nu și-au anunțat familiile la început că au venit despărțiți din Thailanda. Se pare că Bianca Giurcă și Marius Moise nu și-au dorit să-i afecteze pe cei dragi cu decizia lor.

De asemenea, aceștia au părăsit Insula Iubirii sezonul 7 în apropierea sărbătorilor de Crăciun. Au hotărât să păstreze secretul separării față de familiile lor până când au trecut sărbătorile. După ce le-a dat vestea persoanelor importante din viața lor, concurenta s-a mutat din casa fostului partener.

„Când noi ne-am despărțit urmau sărbătorile de Crăciun, am preferat să le spunem după sărbători. Imediat m-am mutat. În perioada în care am stat în București am încercat să mă acomodez cu noua mea viață, pentru că s-a schimbat total. Am încercat să ne mai dăm o șansă, la început ne vedeam în weekend-uri, iar apoi m-am mutat din nou la țară, la el acasă. N-am reușit să ne reparăm relația pentru că ne reproșam chestiile pe care le-am făcut pe insulă, o facem în continuare. Am ajuns la concluzia că nu putem să continuam o relație cu așa de multe greșeli. El nu poate să accepte lucrurile pe care eu le-am făcut acolo, că m-am apropiat de Alin”, a mărturisit concurenta de la Insula Iubirii.

„Ea a stat la București 4-5 luni, iar în ultima lună a stat aici cu mine. (...) Cred că fiecare dintre noi avem greșelile noastre și nu suntem unul pentru celălalt”, a mai povestit Marius Moise.