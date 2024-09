Insula Iubirii, sezonul 7. Ema și Răzvan Kovacs, surprinși din nou împreună, după zvonurile despărțirii. Ce s-a întâmplat, de fapt

După ce în urmă cu câteva zile Ema și Răzvan Kovacs, concurenții Insula Iubirii din sezonul 7, au dat de înțeles că se despart, acum au fost văzuți din nou împreună.

Ema Oprișan postase pe Insta Story că a fost părăsită de Răzvan, dar la scurt timp după ce acel story a început să fie tot mai urmărit de urmăritorii ei. Deși aceasta a șters mesajul la scurt timp, internauții au fost extrem de curioși de ce s-a întâmplat și i-au asaltat cu mesaje pe conturile de pe rețelele sociale.

Ema și Răzvan, din nou împreună la un eveniment

„Pentru noi, acasă era el, iar pentru el, acasă era munca lui sau ‘sunt ocupat’. Pentru că am crezut că nu o să ne abandoneze, cum a făcut-o în trecut persoanelor care îl iubeau, dar a demonstrat că este același și nu îi pasă de suferința lăsată în urmă.

Pentru că știu că totul în viață se plătește și nu vreau să îl văd suferind, dar îmi doresc în schimb să ajungă să iubească și să nu știe ce înseamnă să fii iubit (chiar de propriul sânge).

Pentru că a locui sub același acoperiș pentru el însemna că petrece suficient timp cu noi, chiar dacă nu ne vedea sau auzea. Pentru că noi nu am fost prioritari pentru el. Pentru că nu a fost scut când restul dădeau în noi. Pentru că a fost primul care a aruncat cu piatra. Pentru că ne-a abandonat fără să-i pese că ne lasă ai nimănui, fără nimic. Pentru toate acestea, el nu ne este casă, este doar o altă casă din care am plecat”, a fost mesajul postat de Ema Oprișan.

Răzvan a transmis și el un mesaj în mediul online, imediat după reacția Emei și după ce cei doi soți au ales să nu se mai urmărească reciproc pe conturile lor de Instagram.

„În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele pe care mi le-ați dat. Vreau să vă zic că sunt bine. Da, clar există ceva ce ar trebui să fac, dar cu siguranță nu în spațiul public. Nu există că dacă îmi scrie o publicație sau o emisiune, eu o să intru în direct să vă explic despre ce este vorba sau ce s-a întâmplat între mine și Ema”, a spus Răzvan de la Insula Iubirii sezon 7 pe contul lui de Instagram.

În urmă cu puțin timp, cei doi ar fi fost văzuți din nou împreună, alături de copiii lor, Luna și Noah, la un eveniment. Încă nu se știe sigur dacă Ema și Răzvan s-au împăcat, dar la evenimentul la care au fost văzuți, păreau din nou fericiți împreună.

Se pare că Ema și cei doi copii l-au însoțit pe Răzvan la un eveniment acolo unde el a fost DJ. Probabil Răzvan și Ema caută o cale de împăcare, iar ea îi arată că îl susține în continuare în toate proiectele sale.

”M-am tot gândit cum să formulez treaba asta și cred că cel mai în măsură om să dea explicații ar fi Ema, pentru că ea știe exact ce a simțit atunci când a postat chestiile alea. Într-adevăr, avem niște mici neînțelegeri între noi sau niște puncte de vedere care sunt diferite, dar cred că astea se întâmplă în fiecare casă din România.

Eu în ultima perioadă am un volum foarte mare de muncă, lucru care îmi ia foarte mult din timpul pe care îl petrec cu ei, cu familia. Probabil de aici senzația de abandon”, a mai scris Răzvan Kovacs pe rețelele de socializare.

