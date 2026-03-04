Insula Iubirii Spania revine în AntenaPLAY cu sezonul 9: surprize, tensiune și cupluri gata să-și testeze limitele

Antena Căutare
Reality show-ul care a cucerit milioane de telespectatori din întreaga lume revine în AntenaPLAY cu un nou capitol spectaculos.

Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 11:05 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 11:06
Sezonul 9 din „Insula Iubirii | Spania” promite răsturnări de situație încă din primele minute, reguli noi și momente care pot schimba definitiv destinele celor cinci cupluri curajoase.

Primele trei episoade pot fi urmărite începând cu 1 martie, iar din 9 martie, abonații vor avea parte de un episod nou în fiecare luni, marți și miercuri. După ce Montoya a devenit viral în sezonul 8, noul capitol împinge mai mult limitele formatului.

Fenomenul Insula Iubirii | Spania revine în AntenaPLAY cu sezonul 9

Una dintre cele mai spectaculoase schimbări este întâlnirea directă, pe plajă, dintre concurenți și ispite. O premieră care aprinde scântei încă din primele secunde. În plus, noul regulament le oferă partenerilor posibilitatea de a afla cine a încălcat primul limitele stabilite în cuplu, un detaliu care poate declanșa adevărate furtuni emoționale.

Mai mult, ispitele feminine vor avea acces la imagini cu partenerele băieților și vor decide dacă acestea pot fi vizionate și de partenerii lor. O schimbare care adaugă presiune, suspiciune și o doză serioasă de imprevizibil.

Testul suprem al fidelității, într-un colț de paradis

În decorul spectaculos din Republica Dominicană, cinci cupluri își vor pune relația la încercare. Patru dintre ele sunt la început de drum, însă un cuplu intră în competiție cu o relație de 11 ani. Va rezista iubirea într-un mediu dominat de tentații?

Locuind în vile separate, înconjurați permanent de ispite, concurenții vor trăi fiecare zi la intensitate maximă. Bonfire-ul, momentul confruntării cu adevărul, rămâne una dintre cele mai așteptate și explozive etape ale show-ului.

La final, decizia va fi una radicală: pleacă împreună, se despart sau aleg un nou început alături de altcineva? Oricare ar fi alegerea, abonații AntenaPLAY vor fi martori la fiecare pas.

Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 este o poveste despre adevăr, vulnerabilitate și limitele iubirii. Din 1 martie, experiența completă este disponibilă în AntenaPLAY: episoade integrale, momente tensionate și acces exclusiv la unul dintre cele mai urmărite formate din lume.

Universul Insula Iubirii este disponibil în AntenaPLAY. Pe lângă toate sezoanele Insula Iubirii România, AntenaPLAY pune la dispoziție și versiunile internaționale: Insula Iubirii Spania | Sezonul 8, Insula Iubirii Argentina & Chile, Insula Iubirii Brazilia și Insula Iubirii Mexic. În plus, doar aici găsești și conținutul exclusiv: Interviurile Insula Iubirii și conținut nedifuzat la TV în Insula Iubirii EXTRA și Insula Iubirii PLUS.

Vrei să descoperi ce alte surprize te așteaptă în platformă? Intră pe trends.antenaplay.ro și află noutățile despre filme, seriale, emisiuni și competiții sportive. 2026 vine cu conținut nou, în fiecare zi, doar în AntenaPLAY.

