Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui

După ce Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7 a anunțat la finalul lunii ianuarie că el și Ema s-au despărțit, acum mai multe detalii ies la iveală.

Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 10:21 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 10:56
Răzvan a postat recent un video pe TikTok care i-a făcut pe urmăritorii săi să îl critice intens. | Antena 1

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de mai bine de 4 ani. Cei doi și-au testat relația la Insula Iubirii sezonul 7, iar Ema a avut atunci toate motivele să se îndoiască de Răzvan pentru că el i-a dat atenție unei ispite feminine.

Răzvan Kovacs a stârnit controverse cu un video postat pe TikTok

Ema a decis totuși să treacă peste momentele grele și l-a iertat pe Răzvan. Cei doi au acum o fetiță pe nume Luna și s-au căsătorit la scurt timp după ce au aflat că Ema era însărcinată. Chiar dacă Ema a trecut peste momentele de infidelitate ale lui Răzvan, se pare că reproșurile nu au încetat. Ei au făcut mai multe compromisuri de-a lungul timpului pentru a rămâne împreună de dragul celor doi copii, Luna și Noah, băiețelul Emei din altă relație.

Citește și: Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"

Se pare, însă, că Răzvan a răbufnit și a ales să nu se mai prefacă, rupând relația cu Ema. El a explicat în mediul online că a ales să fie el cel care pleacă pentru a-i oferi ei oportunitatea să fie fericită. Ema a rămas singură cu cei doi copii, dar Răzvan îi vizitează ori de câte ori are ocazia.

Ema Oprișan a decis să plece din casa în care ea și Răzvan locuiau în Timișoara și s-a mutat în București alături de Luna și Noah, încercând să fie o mamă prezentă pentru cei doi copii ai ei, în ciuda durerii pe care o trăiește.

Ema a vorbit recent pe Instagram, cu ochii în lacrimi, despre despărțirea de Răzvan, dar și despre intentarea divorțului. Ea a dezvăluit că au semnat actele de divorț în apropiere de ziua ei de naștere și vor avea ultima înfățișare la finalul lunii martie, de ziua de naștere a lui Răzvan. Astfel, cei doi vor merge pe drumuri separate, fără să mai existe posibilitatea unei împăcări.

Citește și: Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"

Recent, Răzvan a postat pe contul lui de TikTok un video care a atras imediat atenția fanilor. În video Răzvan a filmat un troller langă mașină, semn că și-ar fi găsit bagajul în stradă, iar apoi el se filmează urcând în acea mașină. Pe video, fostul concurent de la Insula Iubirii a scris „Mulțumesc, am prins ideea! Să ne vedem sănătoși!”.

El a dat de înțeles că Ema l-ar fi dat afară din casă, dar urmăritorii Emei sunt contrariați de vreme ce ea a povestit că s-a mutat recent din casa în care a locuit cu Răzvan la Timișoara și a ales să stea la București cu cei doi copii.

În secțiunea de comentarii a video-ului de pe TikTok, Răzvan este aspru criticat de urmăritorii săi, care i-au spus că Ema suferă mult mai mult pentru că a rămas singură cu doi copii și că ea nu ar fi trebuit să îl ierte după ce a greșit la Insula Iubirii.

Citește și: Ema Oprișan de la Insula Iubirii, în lacrimi pe rețelele de socializare la o lună de la despărțirea de Răzvan. Ce s-a întâmplat

Primăvara începe cu startul filmărilor pentru show-ul fenomen, de la Antena 1, Insula Iubirii!
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
