Interviurile Insula Iubirii. Sebastian Dascălu, cuvinte tăioase la adresa Cristinei. Ce spune la un an după separare | EXCLUSIV

La finalul sezonului 6 din Insula Iubirii, Sebastian și Cristina s-au separat, iar concurentul a luat decizia de a pleca acasă împreună cu Oana, ispita feminină care l-a cucerit în cadrul show-ului. În ciuda așteptărilor publicului, odată cu întoarcerea în România, și povestea aceasta s-a încheiat.

Astăzi, Sebastian Dascălu își aduce aminte de trăirile pe care le-a avut în cadrul show-ului și dezvăluie care sunt lecțiile pe care le-a învățat din această experiență. El a detaliat pentru Antena 1 și AntenaPLAY cum a evoluat până în prezent și a avut câteva cuvinte tranșante la adresa Cristinei.

"Eram cumva manipulat de cătrea ea pentru că ea îmi spunea că îi este teamă de mine și de ce voi face eu pe insulă fiindcă eu sunt un tip foarte sociabil și deschis și intru destul de repede în subiecte în care oamenii nu intră în mod normal atât de ușor", a spus Sebastian. Concurentul susține însă că partenera "și-a dat mai mult în cap" decât el cu acțiunile pe care le-a făcut ulterior.

Cu multă sinceritate, dar și fermitate, Sebastian mărturisește că atitudinea Cristinei și acțiunile ei de pe insulă l-au luat prin surprindere: "Cel mai deranjant lucru pe care l-am văzut a fost acasă, când eu am văzut la televizor ce se întâmpla între ea și Denis - lucruri pe care eu nu le-am știut. Nu le-am văzut pe insulă, nu am văzut imagini, nu am văzut nimic și acasă când am văzut la televizor am zis că nu e drept ce s-a întâmplat acolo."

Deși Sebastian s-a apropiat la rândul lui de ispita Oana Monea, el susține că a avertizat-o pe Cristina că s-ar putea întâmpla acest lucru și că nu ar trebui să îl judece ăentru asta. Nu a negat că s-a dezvoltat atracție între ei, însă consideră că nu a greșit față de iubita lui fiindca o avertizase anterior de nevoile de apropiere din contextul respectiv.

Sebastian Dascălu spune că și-a păstrat cât a putut decența pe parcursul sezonului 6 de la Insula Iubirii și că acțiunile Cristinei o reprezintă pe ea: "Dacă ar ști cei care privesc ce se întâmplă în sufletele celor care sunt acolo și ar simți 10 secunde un Bonfire, și-ar schimba părerea și ar privi cu mai multă apreciere ce se întâmplă la Insula Iubirii", a adăugat el.

Noul sezon Insula Iubirii are premiera pe 22 și 23 iunie și va fi difuzat în fiecare joi și vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și Antena PLAY.

