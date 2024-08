Ispita Marcel de la Insula Iubirii și iubita lui, imagine de senzație la plajă. Cât de bine arată Armina în costum de baie

Ispita Marcel și iubita lui au întors toate privirile pe plajă. Cei doi iubiți și-au etalat trupurile la soare și au publicat imagini de senzație pe rețelele sociale.

Armina, iubita lui „Maluma” de la Insula Iubirii, a publicat imagini de la plajă cu iubitul ei. Fanii lui Marcel nu au putut să nu observe că tânăra are un trup fără cusur, cu „pătrățele” pe abdomen.

Cu acestă ocazie, Armina i-a făcut o declarație de dragoste lui marcel Andrei: „Iubirea mea pentru totdeauna”, a scris tânăra în dreptul imaginilor.

Cum s-au pozat ispita Marcel de la Insula Iubirii și iubita lui pe planja din Mamaia

„Inima mea”, a scris Marcel în dreptul imaginilor de la plajă cu iubita lui. Cei doi s-au relaxat pe litoralul românesc, în Mamaia.

Marcel s-a afișat public cu iubita sa și printre evenimentele la care au participat împreună a fost festivalul Summerwell.

Marcel și iubita lui Armina au oferit primul interviu împreună. Cei doi au vorbit despre cum arată viața lor acum, când ispita face furori la Insula Iubirii, dar și ce s-a schimbat. Bărbatul a dezvăluit cum se simte după ce replicile lui sunt deja virale în toată țara, dar și despre fanele care „îi dau târcoale”.

„Viața mea în Tenerife e o rutină. Muncă, sală, în timpul liber la plajă, la terase, ceva constructiv, a spus Marcel pentru Antena Stars.

La rândul său, întrebată dacă a apărut gelozia între ei de când bărbatul de bucură de atât de multă atenție, acesata a răspuns: „Oarecum, dar nu foarte mult”.

„Da, într-adevăr (n.r. întorc fanele capul după el). Dar ținem cont că a fost o emisiune. Mă simt mândră de el, că este plăcut de public”, a mai zis Armina, iubita lui Marcel de la Insula Iubirii sezon 8.

„Chestia asta trebuie să fie și un exemplu pentru cei tineri să aibă un respect pentru relație și să fii un băiat gentleman până la capăt”, a adăugat și acesta în legătură cu comportamentul lui în calitate de ispită.

Ispita de la Insula Iubirii sezon 8 a mai precizat că deși viața nu i s-a schimbat radical odată cu difuzarea reality show-ului, va mai rămâne o perioadă în țară. În ceea ce privește noul statut de vedetă, dar și dacă ar vrea să renunțe la job-ul de barman din Tenerife, Marcel a spus că nu a luat încă o hotărâre.

„Nu vreau să mă pronunț. Să văd mai întâi ce se întâmplă aici. Dacă nu, eu mă întorc înapoi. Eram bine-mersi și așa, cu rutina mea. Eu am fost învățat să mă mulțumesc nu cu puținul, dar cu o viață decentă și nu trebuie să alerg să fac milioane pentru mult stres. M-a plăcut chestia asta, cum e stilul în Tenerife. Că și acolo, sunt bine. Am apartamentul, am mașina”, a declarat, fără reținere, ispita.

Cu toate acestea, Marcel de la Insula Iubirii a ținut să adauge că întotdeauna a muncit pentru a obține ceea ce își dorește.

„Fac o mică paranteză. Eu până când am plecat în Tenerife, am mai avut un drum. Am stat cinci ani în armată, aici în București, am plecat doi ani jumate în Scoția, doi ani jumate la Londra și apoi în Tenerife. Eu am mers pe principiul de destin. Unde mi s-au deschis porțile cu ceva mai bine, am profitat, nu m-am uitat în urmă.