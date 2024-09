Ispita Marcel, în război cu cântărețul Jimmy Dub. De la ce au pornit neînțelegerile după ce au lansat hit-ul „Hola Mami Que Guapa”

Ispita Marcel, de la Insula Iubirii, sezonul și Jimmy Dub au anunțat că încheie orice colaborare. Ce acuzații îi aduce bărbatul cântărețului după ce au lasat împreună două piese inspirate din replicile celebre ale lui Marcel.

După ce au lansat una dintre cele mai ascultate piese ale acestei veri, Jimmy Dub și ispita Marcel de la Insula Iubirii, sezonul 8 au încheiat colaborarea. „Hola Mami Que Guapa” a adunat peste 2,5 milioane de vizualizări pe Youtube, de la lansare și până în prezent și nu a lipsit din playlist-uri. Mai mult, cei doi au susținut concerte în toată țara și s-a creat o adevărată isterie în jurul evenimentelor.

Ispita Marcel, de la Insula Iubirii, sezonul și Jimmy Dub au încheiat orice colaborare. Ce s-a întâmplat între ei

Marcel Andrei a devenit cunoscut odată cu participarea sa în calitate de ispită la Insula Iubrii, sezonul 8. Bărbatul a atras rapid atenția telepsectatorilor, iar replicile lui celebre s-au viralizat. Citate precum „Ola mami, que guapa”, „s-a dezahardat”, sau „stilul chulo” au apărut până și pe tricouri și mai mulți artiști le-au folosit în piese lor.

Printre aceștia se numără și Jimmy Dub. Cântărețul și ispita Marcel de la Insula Iubirii, sezonul 8 au lansat „Hola Mami Que Guapa” la finalul lunii iulie și au mers împreună în concerte. Marcel a urcat, de asemenea, pe scenă la aceste evenimente, spre bucuria celor din public.

Ulterior, în urmă cu doar o săptămână, cei doi au lasat o nouă melodie, „Coco Jumbo”, înspirată de asemenea din replicile celebre ale ispitei de la Insula Iubirii, sezonul 8.

Cu toate acestea, colaborarea lor s-a încheiat brusc. Ispita a explicat că totul ar fi plecat, de fapt, de la bani. Marcel susține că piesele au avut succes datorită prezenței sale, iar cântărețul și-ar fi crescut cariera pe spatele notorietății lui.

„Atunci când apar anumite persoane în viața ta și când ești jos, te iau de mână, cum e ala Sfântul Marcel și am zis… Că dacă tu nu apreciezi că sunt bun la suflet, nu sunt pervers ca toată lumea și mi-au zis anumite persoane „Ai grijă la șerpi” (...) Nu era vorba de bani, nu eram eu bogătaș (...) Dacă tu nu ai apreciat și lăcomia e mai presus de prietenie, eu ce pot să spun? (...) Nu am crezut înainte, eu nu îl știam pe el, dar de când m-am mutat în București, prieteni, cunoștințe mi-au zis de el (...) El s-a făcut cunoscut pe spatele meu și unde l-a chemat a fost datorită mie. Da, ăsta a fost motivul (n.r. banii) (...) Nu am cerut miliarde, l-am lăsat pe el (n.r. să decidă câți bani i se cuvin)”, a declarat ispita Marcel Andrei, la Știrile Antena Stars.

La rândul său, și cântărețul a anunțat scurt că au încheiat colaborarea. Potrivit declarației sale, totul s-a întâmplat pe „o cale relativ amiabilă”.

„Vreau să vă anunț că, începând de astăzi, colaborarea mea cu Marcel Andrei a ajuns la final pe o cale relativ amiabilă. Proiectele noastre urmează direcții diferite și din acest moment, ne vom concentra fiecare pe propriile noastre planuri”, a reacționat Jimmy Dub.