Ispita Maria Tebieș, o ispită și în relația dintre Jador și Oana Ciocan. Ce a declarat bruneta de la Insula Iubirii sezonul 8

Se pare că ispita Maria Tebieș de la Insula Iubirii, sezonul 8, își joacă rolul de ispită și în afara show-ului din Thailanda.

Frumoasa ispită Maria Tebieș de la Insula Iubirii a pus pe jar o țară întreagă cu aparițiile ei sexy și stilul jucăuș pe care le-a afișat în timpul emisiunii.

Maria Tebieș a dat de înțeles că ar interveni în relația dintre Jador și Oana

Maria Tebieș se pare că a intenționat să intervină în relația dintre Jador și Oana Ciocan. Cântărețul de manele și-a exprimat recent dorința de a se împăca cu Oana, după ce ei au declarat că s-au despărțit.

Într-un interviu recent, ispita Maria Tebieș și Bogdan Mocanu au vorbit despre relația lui Jador. Ispita de la Insula Iubirii sezonul 8 a precizat că este sigură că dacă îl sună pe Jador, el nu își va mai dori să se împace cu Oana Ciocan.

Într-un interviu pentru WOWnews, Maria Tebieș și Bogdan Mocanu au vorbit despre mai multe subiecte, printre care și relația lui Jador cu Oana Ciocan.

Bogdan Mocanu: Îl sun! Vrei să-l sun?

Maria Tebieș: Sună-l!

Bogdan Mocanu: E însurat, Maria, acum, lasă-l în pace!

Maria Tebieș: Încă?

Bogdan Mocanu: Da!

Maria Tebieș: Dacă îl sun, nu o să mai fie!

Bogdan Mocanu: Dacă îl suni pe Jador, nu o să mai fie însurat. Nu mă bag, nu vreau să mă bag.

Acesta a fost dialogul dintre ispita Maria și manelistul Bogdan Mocanu la WOWnews.

Într-o postare recentă de pe contul său de Instagram, Jador le-a povestit urmăritorilor săi că el și Oana Ciocan nu au fost niciodată despărțiți, ci doar au luat o pauză în relația lor.

Jador încă o iubește pe fosta lui logodnică și își dorește să se însoare cu ea și să își construiască împreună familia la care visează.

“Adevărul este ca noi am fost împreună în tot acest timp pentru ca am vrut să ne bucurăm de iubire doar noi! Dar de ceva timp am decis să luăm o pauză însă în această pauză ea și-a găsit pe altcineva am văzut-o chiar eu la masă cu un băiat! Dar cu toate astea vreau să știi ca inima mea bate doar pentru tine și chiar dacă sunt blocat peste tot sper să vezi postarea și să știi ca nu voi înceta să lupt pentru dragostea ta!'”, a scris Jador pe Instagram.

