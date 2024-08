Mai formează Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, un cuplu cu tatăl fetiței sale? Ce declarații a făcut bruneta

Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a schimbat complet de când a devenit mamă. Tânăra s-a retras din spațiul public atunci când l-a cunoscut pe George, tatăl fetiței sale. Bărbatul a ajutat-o pe brunetă să se transforme în cea mai bună versiune a ei. Iată care este relația dintre cei doi acum.

Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii a început o nouă viață de când și-a întâlnit sufletul pereche. Aceasta a dat uitării toate evenimentele nefericire și dificile din trecut, concentrându-se asupra familiei sale.

În urmă cu mai bine de un an, bruneta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă care i-a bucurat sufletul. De când a intrat în rolul de mamă, tânără a preferat să stea cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

După o perioadă lungă în care a dispărut de pe micile ecrane ale publicului, Bianca Pop a oferit un interviu de senzație despre schimbarea prin care a trecut, la Antena Stars, chiar pe 30 iulie 2024. Aceasta a povestit despre relația cu tatăl fetiței, dar și despre cât de grea a fost nașterea pentru ea.

Bianca Pop a spus dacă mai formează sau nu un cuplu cu bărbatul alături de care are o fetiță

În cadrul intervenției sale televizate, fosta ispită de la Insula Iubirii și-a „deschis sufletul” și a discutat despre minunea din viața ei: Jessica Maria.

„Viața mea este foarte schimbată, total diferită față de cum era. Acum toată atenția mea și tot timpul meu se îndreaptă spre cea mică. Sunt o altă versiune a mea, diferită, nu se mai compară. Am renunțat la prieteni, la cunoștințe, la distracție, la vicii, la tot practic. Am renunțat să mai socializez cu cei care aveau o influența negativă asupra mea. Nu mai stau nici cu telefonul în mână pentru că nu mai am timp.

Odată ce ai un copil, ești cu picioarele pe pământ. Nu mai contează nimic decât să fie micuța sănătoasă, să o cresc frumos, să îi ofer o educație frumoasă, să crească fericită, iubită, liniștită, doar asta contează pentru mine.”, a dezvăluit Bianca Pop, conform sursei citate.

Mai mult, bruneta a susținut că ea se ocupă în totalitate de creșterea fetiței, partenerul său fiind mai tot timpul ocupat cu afacerea familiei. Fosta ispită de la Insula Iubirii și George s-au decis să deschidă un restaurant, iar acest business le ocupă destul de mult timp.

„Este foarte greu pentru că nu mă ajută nimeni, mă ocup doar eu de cea mică. Este foarte solicitant, orice fac este pe viteză. Nu mai am timp pentru mine. (...) Nașterea pentru mine a fost ceva groaznic. Nașterea naturală este un chin, groaznic, niște dureri care nu se pot descrie în cuvinte. După naștere plângeam fără motiv, din senin”, a mai adăugat ea despre momentul în care și-a adus pe lume fiica.

În ceea ce privește relația cu tatăl copilului ei, Bianca Pop declară că în casa lor este armonie și multă iubire: „Suntem foarte bine, la noi în casă este liniște. Nu avem discuții, deci totul este bine. Poate o să fie și o posibilă căsătorie, el ar vrea”.