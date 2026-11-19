Maria Avram vorbește despre decizia de a pleca din Poliție și legătura cu Insula Iubirii. Iată ce dezvăluie fosta concurentă.

Participarea la emisiunea „Insula Iubirii” a reprezentat un moment de cotitură în viața Mariei Avram.

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Maria Avram a plecat din Poliție după participarea la Insula Iubirii

Fosta concurentă Insula Iubirii a fost nevoită să aleagă între expunerea publică și continuarea activității în Poliție. Maria Avram a explicat că momentul în care nu a mai putut să lucreze în sistem a coincis cu difuzarea emisiunii, pe 28 august, când popularitatea sa pe rețelele sociale a crescut considerabil.

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Ea a povestit că, la momentul plecării în Thailanda pentru filmările emisiunii, lucra în continuare în Poliție, dar și la un hotel. Aceasta susține că și-a informat superiorii despre participarea la un proiect televizat care urma să fie difuzat în România și că a primit acordul de a lipsi o perioadă de 28 de zile.

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Problemele au apărut însă după difuzarea emisiunii, când imaginile și postările cu ea au început să circule intens pe Instagram și TikTok. Potrivit declarațiilor sale, regulile privind expunerea publică nu îi mai permiteau să continue activitatea în Poliție fără să renunțe la prezența pe rețelele sociale.

„Momentul în care eu n-am putut să mai lucrez în Poliție a fost pe 28 august, momentul difuzării insulei, că nu aveam voie să fiu expusă public decât dacă alegeam să renunț la social media. Dar eu lucram în continuare în Poliție. Am spus lor că voi merge, doar că emisiunea este... se difuzează în țara mea.

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Ceea ce a fost și adevărat. N-am spus nimic că este diferit. Eu nu am vrut să spun la televizor pentru că n-am avut voie să vorbesc prea mult despre subiect. Mai ales fiind în partea de Imigrări, cumva trebuie să ai foarte mare grijă. Auzind că este în regulă, totul este în regulă, mi-au și dat voie să lucrez, să plec o perioadă de 28 de zile, adică mai mult decât mi-au dat de la hotel.

Pentru că eu lucram și la hotel și la asta în perioada respectivă. Și atunci am spus că e OK, e în regulă, totul a fost perfect, niciun fel de problemă, până în momentul în care insula a fost în... pe Instagramul meu și TikTokul meu a [au]... explodat.

Și atunci postări cu mine erau expuse peste tot. Deci nu mi s-a spus că nu o să mai pot lucra niciodată, din contră, pot oricând să mă întorc, diploma nu mi-o ia nimeni”, a explicat Maria Avram.

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Fosta concurentă a precizat că nu i s-a spus că nu va mai putea reveni niciodată în sistem și că posibilitatea de a-și relua cariera rămâne deschisă. De asemenea, diploma obținută nu îi este afectată, astfel că poate reveni oricând în domeniu, dacă va decide acest lucru.

Maria Avram avea alte planuri pentru viața sa profesională înainte de Insula Iubirii. Decizia de a participa la emisiune a însemnat și amânarea unui alt obiectiv important pentru Maria Avram. Aceasta își dorea să urmeze un master în criminologie și psihologie, în Manchester, iar înscrierile erau programate pentru data de 15 martie.

În momentul în care ea și Marius au fost acceptați la Insula Iubirii, a trebuit să aleagă între continuarea studiilor și participarea la reality-show. A ales experiența televizată, însă nu a renunțat definitiv la planurile academice, având în vedere că urma o nouă sesiune de înscrieri în luna septembrie.

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„Deci șansa să mă întorc... oricând. În momentul în care eu am mers la insulă, eu îmi doream să fac masterul în criminologie și psihologie aici. Și pe 15 martie în Manchester erau înscrierile... la master. În momentul în care am fost acceptată la insulă, a trebuit să aleg: ori merg la insulă, ori merg la master. Și, bineînțeles, a fost insula și am spus că cu siguranță voi continua asta pe viitor.

Urma să fie alte înscrieri în septembrie, deci am spus că oricum mă voi întoarce dacă mă interesează, oricum vreau să evoluez, dacă e să merg în continuare pe acest domeniu, să fie ceva mai mult, mai sus”, a declarat fosta concurentă Insula Iubirii.

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Maria Avram a lăsat de înțeles că își dorește în continuare să evolueze profesional și că, dacă va reveni la domeniul în care a activat, vrea să facă un pas înainte, inclusiv prin continuarea studiilor.

Astfel, plecarea din Poliție nu pare să reprezinte, în viziunea sa, o închidere definitivă a unui capitol profesional, ci mai degrabă o schimbare de direcție, determinată de oportunitățile apărute odată cu participarea la Insula Iubirii.