Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea. „Războiul” dintre cele două femei continuă și după Insula Iubirii | Facebook

Sezonul 9 din Insula Iubirii s-a terminat acum mult timp, însă dramele continuă în viața reală. Maria Avram și Oana Monea își vor disputa certurile în instanță. Fosta concurentă și ispita care a reușit să-i ademenească soțul par să mai aibă multe de spus chiar și după încheierea emisiunii. Războiul dintre cele două femei nu a luat sfârșit, iar acestea urmează să se întâlnească în instanță.

Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea

Întreaga dispută ar fi izbucnit încă din perioada în care Oana, Maria și Marius se aflau pe Insula Iubirii. Oana Monea, ispita supremă din sezonul 9 al emisiunii, a reușit să-l facă pe Marius Avram să cadă în mrejele sale.

Bărbatul venise la Insula Iubirii alături de Maria, soția sa, pentru a-și testa iubirea. Nu a durat mult până când amândoi au picat testul fidelității. Oana Monea a plecat acasă alături de noua ei cucerire din Thailanda.

Totuși, Oana și Marius s-au separat la scurt timp după ce s-au întors acasă, iar Marius a ales să se întoarcă la soția sa, Maria. În ciuda faptului că Marius și Maria și-au rezolvat problemele după încheierea filmărilor, între Maria și Oana războiul abia a început.

Războiul continuă între Oana Monea și Maria Avram

Insula Iubirii sezonul 9 a avut un deznodământ neașteptat pentru Maria Avram. Ceea ce trebuia să fie un test al fidelității a luat amploare.

Scandalul a devenit tot mai mare, iar consecințele acestuia se resimt mai ales în prezent. Situația dintre Oana și Maria din Thailanda a dus la tensiuni ridicate, iar acestea au condus la un proces pentru denigrare intentat de Oana Monea.

Ispita supremă de la Insula Iubirii sezonul 9 îi cere Mariei daune morale în valoare de 30.000 de euro. Chiar dacă situația a fost mult timp sub semnul întrebării, sursele au dezvăluit că lupta din instanță este în plină desfășurare. Cele două ar urma să aibă prima înfățișare la începutul verii acestui an.

Mai mult, sursele din presă spun că Maria este de părere că Oana și-a creat o imagine negativă din cauza acțiunilor sale de pe insulă. Cele două femei vor trebui să se prezinte în instanță pentru a-și rezolva disputele pe cale legală. Urmează o perioadă destul de agitată pentru amândouă. Mai mult, se pare că acestea nu ar fi vorbit în tot acest timp.

Oana Monea a lăsat-o pe Maria să înțeleagă că procesul este cât se poate de serios și că nu va lăsa lucrurile neterminate. Rămâne de văzut care dintre cele două blondine va avea câștig de cauză la final.

Oana Monea a încercat să retrăiască experiența de la Insula Iubirii

Dacă Maria a încercat să ignore acțiunile Oanei, aceasta din urmă s-a bucurat de o experiență asemănătoare cu cea din Insula Iubirii, dar de această dată alături de bărbatul pe care îl iubește. Ea și iubitul ei au mers într-o vacanță de vis în Bali.

Blondina a povestit mai multe pe conturile sale de social media. Acolo a vorbit despre ieșirile inedite pe care le-a avut alături de cel iubit, dar și despre problemele pe care le-a întâmpinat din cauza mâncării. Oana Monea a privit întreaga experiență ca pe ceva pozitiv și s-a bucurat să împărtășească mai multe detalii cu admiratorii săi din mediul online.