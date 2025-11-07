Bianca Dan de la Insula Iubirii se pregătește pentru o intervenție estetică. Ce schimbare își dorește fosta concurentă

Bianca Dan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, și-a luat inima în dinți și a decis să pășească pragul cabinetului medicului estetician.

Bianca Dan s-a decis să își facă o intervenție estetică majoră, care va schimba complet felul în care arată.

La ce operație estetică s-a decis să apeleze Bianca Dan de la Insula Iubirii sezonul 9

Tânăra în vârstă de 32 ani s-a remarcat la Insula Iubirii sezonul 9 prin intermediul poveștii sale de dragoste cu Marian Grozavu, cel alături de care a decis să participe la testul suprem al relației. Dacă inițial ea și Marian credeau că nu au probleme majore în cuplu, ulterior bruneta și-a dat seama că ea a rămas în relația cu iubitul ei mai mult din comoditate.

Citește și: Bianca Dan și Marian Grozavu, apariție de senzație la TV. De ce nu vrea să meargă fosta concurentă de la Insula Iubirii în Miami

Articolul continuă după reclamă

Pe parcursul emisiunii, Bianca Dan s-a atașat de ispita Mattia Carnessali, una dintre ispitele masculine. Între cei doi a existat o conexiune și Bianca părea că a înțeles că e vremea să își ia viața în propriile mâini și să se pună pe ea pe primul plan.

La bonfire-ul final, ea a fost fermă și hotărâtă atunci când a spus că dorește să plece singură spre România pentru a-și pune oridine în gânduri. Marian și-ar fi dorit să plece împreună și chiar i-a mărturisit iubitei lui că avea de gând să o ceară de soție.

Ulterior, când s-au reîntâlnit în vila fetelor, Bianca și Marian s-au împăcat și au decis să plece împreună din Thailanda, iar ea a uitat complet de ispita masculină.

Atunci când au ajuns în țară, se pare că cei doi au reușit să își rezolve problemele de cuplu și sunt acum mai implicați și prezenți în relația lor. Mai mult decât atât, Marian Grozavu a zis că a apelat la prietenul său, Claudiu, pentru a-i face un inel de logodnă special Biancăi, spunând și că nunta urmează să aibă loc anul următor.

Între timp, cei doi au revenit la sectorul imobiliare, fiind foarte preocupați cu joburile lor. În timpul emisiunii, din discuțiile cu celelalte concurente, dar și cu ispitele masculine, a reieșit că Bianca nu are operații estetice, doar acid injectat în buze.

Citește și: Ce mesaj a avut ispita Mattia pentru Marian Grozavu după ce l-a învins în ring: „Așa se face!”

Se pare că acum fosta concurentă de la Insula Iubirii e pregătită să facă o schimbare majoră. Ea a ajuns pe mâinile medicului estetician care a operat-o recent și pe Ella Vișan, o altă fostă concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9.

În video-ul publicat pe rețelele de socializare Bianca îi spune medicului estetician că își dorește implanturi mamare și chiar și-ar dori unele mari. Medicul, amuzat, îi spune că trebuie să respecte câteva dintre regulile pe care el i le-a impus înainte a face această schimbare uriașă.

Pentru a-i face operația de mărire de bust cu implanturi cu silicon medicul estetician a sfătuit-o pe Bianca să renunțe la fumat pentru ca implantul să fie compatibil, iar ea să se vindece ușor.

Bianca a promis că va face tot ce trebuie pentru ca operația să fie una reușită și chiar astăzi a avut loc operația pe care bruneta se pare că și-o dorea de mai mult timp. Urmăritorii ei sunt acum nerăbdători să afle mai multe detalii despre starea ei de sănătate și felul în care arată după operația de mărire a bustului.

Citește și: Reacția Biancăi Dan după ce Marian Grozavu a pierdut meciul de MMA cu ispita Mattia. Ce mesaj i-a transmis bruneta