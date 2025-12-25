Ella și Maria Avram, două dintre concurentele care au atras atenția publicului în ultimul sezon al emisiunii Insula Iubirii, continuă să surprindă fanii cu evoluția frumoasei lor prietenii.

Cum s-au fotografiat Ella și Maria de la Insula Iubirii de Crăciun. Cum au apărut în mediul online împreună | Instagram

Deși la începutul experienței din show nu păreau să fie cele mai apropiate, timpul petrecut împreună, provocările și emoțiile trăite în cadrul competiției le-au adus tot mai aproape. Astăzi, cele două par să fie nu doar bune prietene, ci chiar de nedespărțit.

Cum s-au fotografiat Ella și Maria de la Insula Iubirii de Crăciun. Cum au apărut în mediul online împreună

De Crăciun, Ella și Maria au ales să marcheze sărbătorile într-un mod special, apărând împreună într-o mini ședință foto cu tematică festivă. Imaginile, care le surprind zâmbitoare, elegante și pline de căldură, au fost apreciate imediat de comunitatea lor din mediul online.

Postarea a fost făcută de Maria Avram pe contul ei de Instagram, unde a publicat un colaj cu mai multe fotografii realizate în cadrul aceleiași mini ședințe foto. La descriere, Maria a transmis un mesaj plin de emoție și bunătate: „Crăciun Binecuvântat tuturor❤️ multă iubire și fericire în inimile voastre”. Mesajul ei a strâns rapid aprecieri și comentarii din partea fanilor, care s-au bucurat să le vadă din nou împreună.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reacția Ellei nu a întârziat să apară. Aceasta i-a răspuns imediat în secțiunea de comentarii cu un mesaj la fel de cald: „Crăciun fericit, suflete frumoase!”. Schimbul de replici dintre cele două a fost interpretat de urmăritori ca o dovadă clară a legăturii puternice dintre ele și a respectului reciproc pe care și-l poartă.

Citește și: Bianca Dan de la Insula Iubirii se pregătește pentru o intervenție estetică. Ce schimbare își dorește fosta concurentă

Crăciunul acesta nu este, însă, prima ocazie în care Ella și Maria s-au fotografiat împreună. De-a lungul timpului, cele două au mai apărut în ipostaze similare pe rețelele de socializare, semn că au rămas apropiate și după încheierea filmărilor pentru Insula Iubirii. Fanii emisiunii au remarcat că, de fiecare dată când se afișează împreună, transmit o energie pozitivă și o chimie aparte, care le diferențiază.

Prietenia lor este cu atât mai apreciată cu cât, la începutul sezonului, nu mulți ar fi pariat pe această legătură. În primele episoade, Ella și Maria păreau rezervate una față de cealaltă, fiecare fiind concentrată pe propriul parcurs în competiție. Cu toate acestea, experiențele trăite pe insulă, discuțiile și momentele de vulnerabilitate le-au ajutat să se descopere și să construiască o relație bazată pe încredere și susținere.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Dezvăluirile Oanei Monea despre conflictul cu Maria Avram de după încheierea emisiunii

Prin imaginile publicate și mesajele schimbate, cele două au reușit să transmită fanilor nu doar spiritul sărbătorilor, ci și un exemplu frumos de prietenie născută într-un context neașteptat.