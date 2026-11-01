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Nattasha și Maria Avram, întâlnire la ceas de noapte. Ce s-a întâmplat între actuala și fosta concurentă de la Insula Iubirii

Nattasha Black a lăsat în urmă, pentru o seară, tensiunile de la Insula Iubirii și s-a întâlnit cu Maria Avram. Cele două au petrecut până în zori!

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 11:59 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 12:10
Nattasha și Maria Avram, întâlnire la ceas de noapte. Ce s-a întâmplat între actuala și fosta concurentă de la Insula Iubirii | Antena 1
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Nattasha Black a avut parte aseară de un bonfire exploziv la Insula Iubirii. Concurenta a avut ocazia să vadă noi imagini cu iubitul său și să tragă mai multe concluzii despre relația lor.

Nattasha Black și Maria Avram, întâlnire la ceas de noapte

După ce a urmărit filmările, aceasta a declarat că vede un bărbat care o respectă și o iubește, fără să pară că pune la îndoială intențiile partenerului său de pe insulă.

Cu toate acestea, Nattasha Black pare să fi lăsat pentru moment în urmă tensiunile și experiențele de la Insula Iubirii. La scurt timp după momentele intense trăite în emisiune, concurenta a ales să se bucure de o ieșire în oraș, în compania unei foste participante a show-ului: Maria Avram.

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Ce s-a întâmplat între actuala și fosta concurentă de la Insula Iubirii

Cele două s-au întâlnit la ceas de noapte și au petrecut împreună într-un club, unde au dansat până în zori și s-au bucurat de timpul petrecut una în compania celeilalte. Maria Avram, fostă concurentă în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, a fost cea care a publicat imaginile pe contul său de Instagram, la secțiunea Story.

Maria a participat în sezonul trecut al show-ului alături de soțul ei, Marius Avram, pentru a-și testa relația și pentru a vedea dacă legătura dintre ei poate rezista tentațiilor de pe insulă. De această dată, însă, fosta concurentă a lăsat în urmă experiența televizată și s-a distrat alături de Nattasha Black.

În imaginile publicate pe rețelele sociale, cele două apar în ținute sexy, negre, cu detalii din piele. Maria a ales o fustă scurtă, în timp ce Nattasha a purtat o pereche de pantaloni mulați. Cele două au afișat o atitudine relaxată și s-au bucurat de atmosfera din club, iar imaginile surprind o seară petrecută în compania prietenilor.

Se pare că între Nattasha Black și Maria Avram s-a legat o relație frumoasă de prietenie. De altfel, cele două nu sunt la prima apariție împreună în mediul online, astfel că întâlnirea lor recentă nu a trecut neobservată de cei care le urmăresc activitatea.

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Mai multe fotografii

După o seară încărcată de emoții la bonfire, Nattasha a ales să se deconecteze de la tot ce se întâmplă pe insulă și să petreacă timp alături de Maria Avram. Imaginile publicate de fosta concurentă au atras atenția urmăritorilor, mai ales că întâlnirea le-a adus împreună pe două dintre participantele care au făcut parte din sezoane diferite ale emisiunii.

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