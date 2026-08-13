Maria Avram de la Insula Iubirii a primit un diagnostic dur, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna și care a afectat-o din plin. Descoperă ce boală are fosta concurentă din Thailanda și ce a dezvăluit.

Descoperă ce a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii | Antena 1

Recent, Maria Avram de la Insula Iubirii și-a luat inima în dinți și a dezvăluit care este boala incurabilă de care suferă și prin ce situații extrem de neplăcute trece, din cauza acestei afecțiuni. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest diagnostic dur primit de fosta concurentă din Thailanda.

Maria de la Insula Iubirii, diagnostic dur, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna! De ce boală incurabilă suferă și ce a dezvăluit

Maria este căsătorită cu Marius Avram și cei doi au mers împreună la Insula Iubirii sezonul 9 pentru a-și testa iubirea și fidelitatea. La final, după numeroasele dificultăți și certuri, cei doi au ajuns la concluzia că vor să își continue căsnicia.

Recent, pe cei doi am putut să îi revedem la emisiunea Insula Iubirii - Reuniuni.

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Iată mai jos de ce boală suferă Maria și ce a dezvăluit:

„PSORIAZISUL NU ESTE O GLUMĂ. ȘI NU, NU ESTE DOAR DESPRE PIELE.

De când am vorbit public despre problema mea de sănătate, am primit enorm de multe mesaje. Mesaje de la oameni care trec prin aceeași luptă, dar și comentarii care mi-au demonstrat cât de puțin se vorbește, de fapt, despre psoriazis.

Psoriazisul este o boală inflamatorie cronică, mediată de sistemul imunitar. Fiecare persoană o trăiește diferit. Pentru unii funcționează cremele, pentru alții sunt necesare tratamente medicamentoase, injectabile sau biologice.

Dar ceea ce mulți nu înțeleg este că psoriazisul nu afectează doar pielea.

Poate afecta corpul.

Poate afecta încrederea în tine.

Poate afecta felul în care te privești în oglindă.

Poate transforma o zi la plajă, o fustă sau o pereche de pantaloni scurți într-un motiv de teamă.

Iar uneori, cel mai tare nu doare boala.

Dor oamenii.

Dor privirile.

Dor glumele.

Dor comentariile răutăcioase despre niște picioare despre care nu știți nimic.

Dor cuvintele scrise în câteva secunde de cineva care, imediat după, își continuă liniștit viața.

Eu sunt unul dintre cazurile fericite. Am ajuns să-mi accept boala. Am făcut terapie și sunt bine cu mine. Nu îmi este rușine să port costum de baie, fustă sau pantaloni scurți. Nu îmi este rușine de corpul meu.

Dar nu toți oamenii cu psoriazis au ajuns aici.

Poate persoana de care râzi astăzi plânge când ajunge acasă.

Poate își ascunde corpul de ani întregi.

Poate duce o luptă despre care tu nu știi absolut nimic.

Înainte să scrii un comentariu despre corpul cuiva, întreabă-te un singur lucru:

Dacă acel comentariu ar fi despre mine sau despre omul pe care îl iubesc cel mai mult, aș mai râde?

Nu cunoașteți luptele oamenilor doar pentru că le vedeți fotografiile sau clipurile pe internet.

Nu cunoașteți luptele, eșecurile, reușitele, în esență… nu cunoașteți decât vi se permite să știți!

Fiți mai buni. Cuvintele nu lasă urme pe piele, dar pot lăsa răni mult mai adânci în viețile multora ❤️

Și nu uitați: într-o zi, persoana pe care o judecați ați putea fi chiar voi!

#psoriazis #psoriazisawarness #empatie #Respect #viral”, a fost mesajul transmis de Maria Avram de la Insula Iubirii.