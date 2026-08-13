Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Maria de la Insula Iubirii, diagnostic dur, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna! De ce boală incurabilă suferă

Maria de la Insula Iubirii, diagnostic dur, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna! De ce boală incurabilă suferă

Maria Avram de la Insula Iubirii a primit un diagnostic dur, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna și care a afectat-o din plin. Descoperă ce boală are fosta concurentă din Thailanda și ce a dezvăluit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 13:01 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 15:59
Galerie
Descoperă ce a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Recent, Maria Avram de la Insula Iubirii și-a luat inima în dinți și a dezvăluit care este boala incurabilă de care suferă și prin ce situații extrem de neplăcute trece, din cauza acestei afecțiuni. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest diagnostic dur primit de fosta concurentă din Thailanda.

Maria de la Insula Iubirii, diagnostic dur, ce i-a schimbat viața pentru totdeauna! De ce boală incurabilă suferă și ce a dezvăluit

Maria este căsătorită cu Marius Avram și cei doi au mers împreună la Insula Iubirii sezonul 9 pentru a-și testa iubirea și fidelitatea. La final, după numeroasele dificultăți și certuri, cei doi au ajuns la concluzia că vor să își continue căsnicia.

Recent, pe cei doi am putut să îi revedem la emisiunea Insula Iubirii - Reuniuni.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum arată astăzi Cerasela de la Insula Iubirii 2022. A devenit mămică și are o viață fericită

Iată mai jos de ce boală suferă Maria și ce a dezvăluit:

„PSORIAZISUL NU ESTE O GLUMĂ. ȘI NU, NU ESTE DOAR DESPRE PIELE.

De când am vorbit public despre problema mea de sănătate, am primit enorm de multe mesaje. Mesaje de la oameni care trec prin aceeași luptă, dar și comentarii care mi-au demonstrat cât de puțin se vorbește, de fapt, despre psoriazis.

Psoriazisul este o boală inflamatorie cronică, mediată de sistemul imunitar. Fiecare persoană o trăiește diferit. Pentru unii funcționează cremele, pentru alții sunt necesare tratamente medicamentoase, injectabile sau biologice.

Dar ceea ce mulți nu înțeleg este că psoriazisul nu afectează doar pielea.

Poate afecta corpul.
Poate afecta încrederea în tine.
Poate afecta felul în care te privești în oglindă.
Poate transforma o zi la plajă, o fustă sau o pereche de pantaloni scurți într-un motiv de teamă.

Iar uneori, cel mai tare nu doare boala.
Dor oamenii.

Dor privirile.
Dor glumele.
Dor comentariile răutăcioase despre niște picioare despre care nu știți nimic.
Dor cuvintele scrise în câteva secunde de cineva care, imediat după, își continuă liniștit viața.

Eu sunt unul dintre cazurile fericite. Am ajuns să-mi accept boala. Am făcut terapie și sunt bine cu mine. Nu îmi este rușine să port costum de baie, fustă sau pantaloni scurți. Nu îmi este rușine de corpul meu.

Dar nu toți oamenii cu psoriazis au ajuns aici.

Poate persoana de care râzi astăzi plânge când ajunge acasă.
Poate își ascunde corpul de ani întregi.
Poate duce o luptă despre care tu nu știi absolut nimic.

Înainte să scrii un comentariu despre corpul cuiva, întreabă-te un singur lucru:

Dacă acel comentariu ar fi despre mine sau despre omul pe care îl iubesc cel mai mult, aș mai râde?

Nu cunoașteți luptele oamenilor doar pentru că le vedeți fotografiile sau clipurile pe internet.

Nu cunoașteți luptele, eșecurile, reușitele, în esență… nu cunoașteți decât vi se permite să știți!

Fiți mai buni. Cuvintele nu lasă urme pe piele, dar pot lăsa răni mult mai adânci în viețile multora ❤️

Și nu uitați: într-o zi, persoana pe care o judecați ați putea fi chiar voi!

colaj foto cu maria avram

#psoriazis #psoriazisawarness #empatie #Respect #viral”, a fost mesajul transmis de Maria Avram de la Insula Iubirii.

Cum arată astăzi Cerasela de la Insula Iubirii 2022. A devenit mămică și are o viață fericită...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Observatornews.ro "Strigoii" bântuie de două nopți un sat din Buzău. Oamenii nu mai dorm de frică: "Se sperie și câinii" "Strigoii" bântuie de două nopți un sat din Buzău. Oamenii nu mai dorm de frică: "Se sperie și câinii"
Antena 3 O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta
Comentarii


Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Citește și
Cum arată astăzi Cerasela de la Insula Iubirii 2022. A devenit mămică și are o viață fericită
Cum arată astăzi Cerasela de la Insula Iubirii 2022. A devenit mămică și are o viață fericită
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cătălin, Dima și Mirel sunt cei trei care încheie lista ispitelor masculine din sezonul X Insula Iubirii!
Cătălin, Dima și Mirel sunt cei trei care încheie lista ispitelor masculine din sezonul X Insula Iubirii!
Natalia Oreiro și Facundo Arana, întâlnire de gradul 0 la premiera noului film al actriței din Uruguay
Natalia Oreiro și Facundo Arana, întâlnire de gradul 0 la premiera noului film al actriței din Uruguay Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Incendiu puternic lângă Năvodari. Fumul gros se vede de la distanță. Patru autospeciale ISU intervin
Incendiu puternic lângă Năvodari. Fumul gros se vede de la distanță. Patru autospeciale ISU intervin Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta
O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Ciobaniada amenință Bucureștiul. Turme de animale, remorci cu bălegar și utilaje agricole vor lua cu asalt Piața Victoriei
Ciobaniada amenință Bucureștiul. Turme de animale, remorci cu bălegar și utilaje agricole vor lua cu asalt... Jurnalul
Cele mai ambițioase vedete s-au născut în zodia Berbec! Dacă ești femeie Berbec, ai și tu toate calitățile lor
Cele mai ambițioase vedete s-au născut în zodia Berbec! Dacă ești femeie Berbec, ai și tu toate calitățile lor Kudika
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci.. Redactia.ro
Români, revoltați că au dat 1.500 de euro la un hotel de patru stele în Bulgaria:
Români, revoltați că au dat 1.500 de euro la un hotel de patru stele în Bulgaria: "Am primit ventilatoare" Observator
Plante care te pot ajuta să dormi. Pot asigura un somn mai odihnitor
Plante care te pot ajuta să dormi. Pot asigura un somn mai odihnitor MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x