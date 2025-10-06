Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Dezvăluirile Oanei Monea despre conflictul cu Maria Avram de după încheierea emisiunii

În interviul pe care l-a acordat după încheierea difuzării Insulei Iubirii sezonul 9, Oana Monea a vorbit sincer despre interacțiunile cu Marius Avram din Thailanda, dar și din țară.

Oana Monea a dezvăluit cum a decurs apropierea dintre ea și Marius și care a fost momentul în care ea și-a dat seama că el nu e o pradă ușoară.

Despre ce a fost, de fapt, vorba în așa-zisul conflict dintre Oana și Maria

Atunci când au fost împreună la date-ul de 24 ore în club, Oana a spus că Marius i-a câștigat respectul atunci când i-a transmis să stea la distanță de el pentru că este bărbat însurat.

Citește și: Bianca Giurcă din sezonul 7 Insula Iubirii, atac dur la adresa ispitei Oana Monea. Ce cuvinte grele a aruncat

Ea a ținut să sublinieze că ei nu au avut o relație nici când au ajuns în România, ci ea doar a a fost alături de el pentru a-l ajuta să depășească momentele dificile de după despărțirea de Maria.

„Eu i-am promis lui Marius că voi fi alături de el și asta am și făcut, am rămas alături de el, atât în emisiune, cât și după emisiune pentru că am început să formăm o echipă. Nu știu dacă am fost un cuplu, dar am fost niște oameni care s-au atașat unul de celălalt și cărora le era bine în acel moment împreună”, a povestit Oana.

Oana Monea a adresat și subiectul conflictului dintre ea și Maria, un subiect intens mediatizat și despre care s-au scris multe chiar la finalul emisiunii. Ispita feminină și-a dorit să clarifice ce s-a întâmplat în acea seară în club în Thailanda atunci când Maria a venit după ea și Marius.

Citește și: Ionela Coșa și-a făcut o schimbare la înfățișare după ce Oana Monea a criticat-o în online. Cum a reacționat ispita după retuș

„După emisiune am plecat la hotel, ne-am cazat. Eu am mai avut niște filmări, am terminat târziu, am plecat singură în Phuket unde mă aștepta una dintre colegele cu care m-am înțeles foarte bine. Am avut surpriza ca în spatele meu să apară Marius, nu știu exact cum, am fost surprinsă. Eu îmi căutam în telefon pașaportul să pot intra la club, a apărut el, am intrat împreună la club, mai apoi a apărut și Maria. Tot venea către el, tot încerca să îi explice niște lucruri, tot îl chema cu ea. El a refuzat să meargă și la un moment dat situația a devenit un pic tensionată și pentru că ea insista. Eu am preferat să plec, el a zis că pleacă cu mine spre hotel. Am ieșit amândoi, eu înainte, el după. El a preferat să intre într-un magazin, am zis că îl aștept, voi intra și eu cu el pentru că am hotărât să luăm taxiul împreună spre hotel și în acel moment...Surpriză! A apărut Maria în spatele nostru, care era un pic euforică, să zic așa. A încercat să aibă un conflict cu mine, însă Marius a fost acolo, nu i-a permis, eu am stat retrasă mi-am văzut de treaba mea, nu m-am implicat în așa ceva. El a scos-o din magazin la un moment dat forțat, a tras oblonul magazinului și ăsta a fost conflictul, altul nu a fost”, a explicat ispita Oana Monea.

Oana a vorbit apoi și despre cum a decurs conexiunea ei cu Marius și când au ajuns în țară, mai întâi la Constanța și apoi la Craiova.

Ispita feminină a povestit că Marius nu dorea să dea explicații rudelor pentru tot ce s-a întâmplat și stat retras un timp, alături de ea. De asemenea, el se gândea de pe atunci să se mute înapoi în România și chiar vorbise cu un prieten de-al lui care îl putea ajuta cu un job. Oana s-a bucurat pentru el că va putea să înceapă o viață nouă de la zero în țară. Dar lucrurile s-au schimbat radical după ce Marius s-a întors în Marea Britanie, acolo unde s-a întâlnit cu Maria și treptat a reînceput împăcarea lor.

Urmărește integral Interviurile Insula Iubirii sezonul 9 în AntenaPLAY!

Citește și: Cine este noul iubit al ispitei Oana Monea, după ce a declarat ca încă ține legătura cu Marius Avram. "Ești cel mai bun"