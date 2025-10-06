Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Dezvăluirile Oanei Monea despre conflictul cu Maria Avram de după încheierea emisiunii

Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Dezvăluirile Oanei Monea despre conflictul cu Maria Avram de după încheierea emisiunii

În interviul pe care l-a acordat după încheierea difuzării Insulei Iubirii sezonul 9, Oana Monea a vorbit sincer despre interacțiunile cu Marius Avram din Thailanda, dar și din țară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 07:00 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 17:04

Oana Monea a dezvăluit cum a decurs apropierea dintre ea și Marius și care a fost momentul în care ea și-a dat seama că el nu e o pradă ușoară.

Despre ce a fost, de fapt, vorba în așa-zisul conflict dintre Oana și Maria

Atunci când au fost împreună la date-ul de 24 ore în club, Oana a spus că Marius i-a câștigat respectul atunci când i-a transmis să stea la distanță de el pentru că este bărbat însurat.

Citește și: Bianca Giurcă din sezonul 7 Insula Iubirii, atac dur la adresa ispitei Oana Monea. Ce cuvinte grele a aruncat

Ea a ținut să sublinieze că ei nu au avut o relație nici când au ajuns în România, ci ea doar a a fost alături de el pentru a-l ajuta să depășească momentele dificile de după despărțirea de Maria.

„Eu i-am promis lui Marius că voi fi alături de el și asta am și făcut, am rămas alături de el, atât în emisiune, cât și după emisiune pentru că am început să formăm o echipă. Nu știu dacă am fost un cuplu, dar am fost niște oameni care s-au atașat unul de celălalt și cărora le era bine în acel moment împreună”, a povestit Oana.

Oana Monea a adresat și subiectul conflictului dintre ea și Maria, un subiect intens mediatizat și despre care s-au scris multe chiar la finalul emisiunii. Ispita feminină și-a dorit să clarifice ce s-a întâmplat în acea seară în club în Thailanda atunci când Maria a venit după ea și Marius.

Citește și: Ionela Coșa și-a făcut o schimbare la înfățișare după ce Oana Monea a criticat-o în online. Cum a reacționat ispita după retuș

„După emisiune am plecat la hotel, ne-am cazat. Eu am mai avut niște filmări, am terminat târziu, am plecat singură în Phuket unde mă aștepta una dintre colegele cu care m-am înțeles foarte bine. Am avut surpriza ca în spatele meu să apară Marius, nu știu exact cum, am fost surprinsă. Eu îmi căutam în telefon pașaportul să pot intra la club, a apărut el, am intrat împreună la club, mai apoi a apărut și Maria. Tot venea către el, tot încerca să îi explice niște lucruri, tot îl chema cu ea. El a refuzat să meargă și la un moment dat situația a devenit un pic tensionată și pentru că ea insista. Eu am preferat să plec, el a zis că pleacă cu mine spre hotel. Am ieșit amândoi, eu înainte, el după. El a preferat să intre într-un magazin, am zis că îl aștept, voi intra și eu cu el pentru că am hotărât să luăm taxiul împreună spre hotel și în acel moment...Surpriză! A apărut Maria în spatele nostru, care era un pic euforică, să zic așa. A încercat să aibă un conflict cu mine, însă Marius a fost acolo, nu i-a permis, eu am stat retrasă mi-am văzut de treaba mea, nu m-am implicat în așa ceva. El a scos-o din magazin la un moment dat forțat, a tras oblonul magazinului și ăsta a fost conflictul, altul nu a fost”, a explicat ispita Oana Monea.

Oana a vorbit apoi și despre cum a decurs conexiunea ei cu Marius și când au ajuns în țară, mai întâi la Constanța și apoi la Craiova.

Ispita feminină a povestit că Marius nu dorea să dea explicații rudelor pentru tot ce s-a întâmplat și stat retras un timp, alături de ea. De asemenea, el se gândea de pe atunci să se mute înapoi în România și chiar vorbise cu un prieten de-al lui care îl putea ajuta cu un job. Oana s-a bucurat pentru el că va putea să înceapă o viață nouă de la zero în țară. Dar lucrurile s-au schimbat radical după ce Marius s-a întors în Marea Britanie, acolo unde s-a întâlnit cu Maria și treptat a reînceput împăcarea lor.

Urmărește integral Interviurile Insula Iubirii sezonul 9 în AntenaPLAY!

colaj oana monea, marius si maria avram
+12
Mai multe fotografii

Citește și: Cine este noul iubit al ispitei Oana Monea, după ce a declarat ca încă ține legătura cu Marius Avram. "Ești cel mai bun"

Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii" SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii"
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu” Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Citește și
Ispita Mattia Carnessali și Marian Grozavu de la Insula Iubirii sezonul 9 se vor lupta în ring! Când are loc evenimentul
Ispita Mattia Carnessali și Marian Grozavu de la Insula Iubirii sezonul 9 se vor lupta în ring! Când are loc...
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul Catine.ro
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor HelloTaste.ro
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai Kudika
10 alimente care nu expiră niciodată. Le poți păstra pe termen nelimitat, nu se strică
10 alimente care nu expiră niciodată. Le poți păstra pe termen nelimitat, nu se strică Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Turistă din Republica Moldova, uimită de băile sărate din Ocna Mureș:
Turistă din Republica Moldova, uimită de băile sărate din Ocna Mureș: "E mai bine ca în Ungaria" Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x