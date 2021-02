Marinela Mavrodin, fosta concurentă de la "Insula Iubirii", este pusă pe fapte mari. Ce s-a decis să mai schimbe la look-ul ei

Reacțiile pozitive ale celor de pe rețelele de socializare au apărut imediat. Aceștia au ținut neapărat să îi spună că o prinde extrem de bine brunetă și că este foarte frumoasă.

"Un sfat, rămâi așa! Ești foarte frumoasă brunetă" sau "Indiferent de modul în care te îmbraci sau de cum îți schimbi culoarea părului ești superbă, brăileanca mea frumoasă!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care i-au fost mereu alături și care au susținut-o încă de la primele sale apariții televizate.

Ce s-a întâmplat între Marinela Mavrodin și ispita Cristi

Deși a venit alături de fostul iubit, Marinela Mavrodin s-a îndrăgostit de ispita Cristian Tufan. Cei doi au trăit o poveste frumoasă de dragoste în cadrul emisiunii "Insula Iubirii", însă nu au rămas împreună după ce au ieșit din emisiune.

Înainte de a pleca acasă, fosta concurentă a primit un mesaj din partea celui care i-a fost cel mai aproape în aventura ei din Thailanda.

"Poate o să te surprindă sau nu. Eu sper că nu…Vreau să îţi spun că mă bucur foarte tare că te-am cunoscut. Am cunoscut o persoană specială, zic eu. Nu mă aşteptam, atunci când am acceptat rolul de ispită, să creez o asemenea conexiune cu cineva. Nu mă aşteptam absolut deloc. Despre ce am trăit noi doi aici…ce pot să spun?! Decât că nu a fost o minciună, o totală minciună. Nu-mi eşti indiferentă absolut deloc, însă nu pot spune nici că sunt îndrăgostit de tine. De ce? aş putea spune multe motive, dar aleg să îţi dau câteva sfaturi. Eu cred că trebuie să lucrezi un pic mai mult la comportamentul tău, la atitudinea ta şi, în special, la limbajul tău. Trebuie să scapi un pic de limbajul vulgar. Să te duci în limbajul acela de lady, să te maturizezi, şi într-o zi cred că o să ajungi femeia care îţi doreşti să fii", i-a transmis Cristian Tufan.