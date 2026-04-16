Home Insula Iubirii Stiri Prima reacție a Emmei Oprișan, după ce Răzvan Kovacs s-a pozat alături de Ella! Ce a zis, după numeroasele zvonuri apărute

Prima reacție a Emmei Oprișan, după ce Răzvan Kovacs s-a pozat alături de Ella! Ce a zis, după numeroasele zvonuri apărute

Descoperă ce reacție a avut Emma Oprișan, la scurt timp după ce au apărut numeroase zvonuri despre faptul că Răzvan Kovacs ar forma un cuplu cu Ella Vișan de la Insula Iubirii.

Publicat: Joi, 16 Aprilie 2026, 13:21 | Actualizat Joi, 16 Aprilie 2026, 15:28
Descoperă ce mesaj a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii | Antena 1

Recent au ieșit la iveală tot mai multe zvonuri cu privire la faptul că Ella Vișan, fostă concurentă la Insula Iubirii, ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs, și el fost concurent. Cei doi și-au pus chiar urmăritorii pe jar atunci când s-au pozat într-o ipostază destul de apropiată. Descoperă în rândurile de mai jos ce areacție a avut Emma Oprișan, soția lui Răzvan Kovacs, atunci când l-a văzut alături de fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Prima reacție a Emmei Oprișan, după ce Răzvan Kovacs s-a pozat alături de Ella! Ce a zis, după numeroasele zvonuri apărute

În ultima perioadă au început să circule numeroase zvonuri ce vorbesc despre o presupusă relație a lui Răzvan Kovacs cu Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii. Recent, Răzvan Kovacs a vizitat Anglia și s-a pozat în preajma celebrului Big Ben. Tot în aceeași zonă, în aceeași zi și la aceeași oră se afla acolo și Ella Vișan, lucru confirmat chiar de fotografia publicată pe pagina sa personală de Instagram.

Fanii au fost puși pe jar atunci când însuși Răzvan i-a transmis blondinei un comentariu, lucru ce a alimentat și mai multe zvonurile cu privire la o posibilă relație între el și Ella Vișan. Totul a culminat cu momentul în care cei doi au publicat o fotografie în care apar într-o ipostază mai mult decât apropiată.

Nu a durat mult și Emma Oprișan, soția lui Răzvan Kovacs, a reacționat și a transmis un mesaj neașteptat prin intermediul unei filmări:

„Promit să fie ultima postare legată de trecutul meu, despre relația cu el, despre tot ce s-a întâmplat. Bineînțeles că nu am dormit și am reflectat mult la live-ul meu de aseară și normal că recunosc că a ieșit frustrarea din mine, ar fi trebuit să fiu mult mai echilibrată. Frustrarea a ieșit pentr că eu știam de mult despre ei și nu am vorbit în niciun fel, iar când am vorbit am zis că mă bucur pentru fericirea lui. Iar frustrarea a ieșit când (mi-aș fi ca după patru ani să mă cunoască) s-a întors în țară, aș fi vrut să îmi dea un apel înainte să îmi spună despre speculații, să îmi spună că e într-o relație, o s-o fac publică, îmi place de ea, îmi doresc ca atunci când îmi iau micuța să o iau să o cunoască să facem cumva să rezolvăm, să fim niște părinți părinți, te-am respectat pentru ce am fost, m-ai respectat pentru ce am fost și mulțumesc pentru cum ai vorbit despre mine și o să vorbesc la fel despre tine și să încheiem totul frumos.

Știam despre el, nu am dat în ei. Aseară a ieșit frustrarea din mine, știți că sunt o persoană care ține în ea și apoi explodează, nu am știut aseară cum să fac față situației și m-am lăsat dusă de val. Chiar le doresc din tot sufletul binele și să fie fericiți. Indiferent ce se va publica de acum înainte nu am să mai vorbesc despre ce a fost pentru că nimeni nu iese dintr-o relație din care este fericit cu adevărat, cum nici eu nu am terminat fostele relații pentru că au fost perfecte, cum nici el nu a ieșit că a fost perfect, cum nici ea nu a ieșit dintr-o relație perfectă. Fiecare avem povestea noastră de viață, important e cum tratăm legătura cu oamenii cu care ar trebui să păstrăm legătura, din diferite circumstanțe. Cum e la noi Luna. În rest, pentru tot ce a fost pentru noi îi doresc și lui și ei să fie fericiți, împliniți și să se bucure unul de altul”, a fost mesajul transmis de Emma Oprișan pe Instagram.

Ella Vișan, fostă concurentă la Insula Iubirii, ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs. Ce imagine i-a pus pe mulți pe gâ...
AS.ro Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: “Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită” Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: &#8220;Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită&#8221;
Observatornews.ro A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot" A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"
Antena 3 „Miau, miau”. Piloții unui zbor intern au început să miaune pe frecvența turnului de control. Când au fost certați, au început să latre „Miau, miau”. Piloții unui zbor intern au început să miaune pe frecvența turnului de control. Când au fost certați, au început să latre

Ella Vișan, fostă concurentă la Insula Iubirii, ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs. Ce imagine i-a pus pe mulți pe gânduri
Ella Vișan, fostă concurentă la Insula Iubirii, ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs. Ce imagine i-a pus pe...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre divorțul de Răzvan. De ce au ajuns la tribunal. Ea îl acuză că a înșelat-o
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre divorțul de Răzvan. De ce au ajuns la tribunal. Ea îl...
William Levy nu se mai ascunde. Cum arată partenera sa, Jenifer Camacho
William Levy nu se mai ascunde. Cum arată partenera sa, Jenifer Camacho Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Zbor TAROM cu peripeții, între Amsterdam și București. Starea de urgență, declanșată din cauza unui pilot „incapacitat” de o soluție contra țânțarilor
Zbor TAROM cu peripeții, între Amsterdam și București. Starea de urgență, declanșată din cauza unui pilot... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie HelloTaste.ro
Un bloc întreg din centrul Bucureştiului, cu două scări şi 50 de apartamente, este scos la vânzare
Un bloc întreg din centrul Bucureştiului, cu două scări şi 50 de apartamente, este scos la vânzare Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Traian Băsescu avertizează asupra riscului unui război mondial! Critici dure la adresa NATO și SUA
Traian Băsescu avertizează asupra riscului unui război mondial! Critici dure la adresa NATO și SUA BZI
După hidrocentrale, ONG-urile de mediu deschid un nou front de luptă: materiile critice
După hidrocentrale, ONG-urile de mediu deschid un nou front de luptă: materiile critice Jurnalul
Simona Halep, mărturisire cutremurătoare despre cele mai grele momente din viața sa: Trei luni am fost în depresie totală...
Simona Halep, mărturisire cutremurătoare despre cele mai grele momente din viața sa: Trei luni am fost în... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete Hello Taste
