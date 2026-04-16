Prima reacție a Emmei Oprișan, după ce Răzvan Kovacs s-a pozat alături de Ella! Ce a zis, după numeroasele zvonuri apărute

Descoperă ce reacție a avut Emma Oprișan, la scurt timp după ce au apărut numeroase zvonuri despre faptul că Răzvan Kovacs ar forma un cuplu cu Ella Vișan de la Insula Iubirii.

Recent au ieșit la iveală tot mai multe zvonuri cu privire la faptul că Ella Vișan, fostă concurentă la Insula Iubirii, ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs, și el fost concurent. Cei doi și-au pus chiar urmăritorii pe jar atunci când s-au pozat într-o ipostază destul de apropiată. Descoperă în rândurile de mai jos ce areacție a avut Emma Oprișan, soția lui Răzvan Kovacs, atunci când l-a văzut alături de fosta concurentă de la Insula Iubirii.

În ultima perioadă au început să circule numeroase zvonuri ce vorbesc despre o presupusă relație a lui Răzvan Kovacs cu Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii. Recent, Răzvan Kovacs a vizitat Anglia și s-a pozat în preajma celebrului Big Ben. Tot în aceeași zonă, în aceeași zi și la aceeași oră se afla acolo și Ella Vișan, lucru confirmat chiar de fotografia publicată pe pagina sa personală de Instagram.

Fanii au fost puși pe jar atunci când însuși Răzvan i-a transmis blondinei un comentariu, lucru ce a alimentat și mai multe zvonurile cu privire la o posibilă relație între el și Ella Vișan. Totul a culminat cu momentul în care cei doi au publicat o fotografie în care apar într-o ipostază mai mult decât apropiată.

Nu a durat mult și Emma Oprișan, soția lui Răzvan Kovacs, a reacționat și a transmis un mesaj neașteptat prin intermediul unei filmări:

„Promit să fie ultima postare legată de trecutul meu, despre relația cu el, despre tot ce s-a întâmplat. Bineînțeles că nu am dormit și am reflectat mult la live-ul meu de aseară și normal că recunosc că a ieșit frustrarea din mine, ar fi trebuit să fiu mult mai echilibrată. Frustrarea a ieșit pentr că eu știam de mult despre ei și nu am vorbit în niciun fel, iar când am vorbit am zis că mă bucur pentru fericirea lui. Iar frustrarea a ieșit când (mi-aș fi ca după patru ani să mă cunoască) s-a întors în țară, aș fi vrut să îmi dea un apel înainte să îmi spună despre speculații, să îmi spună că e într-o relație, o s-o fac publică, îmi place de ea, îmi doresc ca atunci când îmi iau micuța să o iau să o cunoască să facem cumva să rezolvăm, să fim niște părinți părinți, te-am respectat pentru ce am fost, m-ai respectat pentru ce am fost și mulțumesc pentru cum ai vorbit despre mine și o să vorbesc la fel despre tine și să încheiem totul frumos.

Știam despre el, nu am dat în ei. Aseară a ieșit frustrarea din mine, știți că sunt o persoană care ține în ea și apoi explodează, nu am știut aseară cum să fac față situației și m-am lăsat dusă de val. Chiar le doresc din tot sufletul binele și să fie fericiți. Indiferent ce se va publica de acum înainte nu am să mai vorbesc despre ce a fost pentru că nimeni nu iese dintr-o relație din care este fericit cu adevărat, cum nici eu nu am terminat fostele relații pentru că au fost perfecte, cum nici el nu a ieșit că a fost perfect, cum nici ea nu a ieșit dintr-o relație perfectă. Fiecare avem povestea noastră de viață, important e cum tratăm legătura cu oamenii cu care ar trebui să păstrăm legătura, din diferite circumstanțe. Cum e la noi Luna. În rest, pentru tot ce a fost pentru noi îi doresc și lui și ei să fie fericiți, împliniți și să se bucure unul de altul”, a fost mesajul transmis de Emma Oprișan pe Instagram.

