Gabi Tamaș, revenire în fotbal după Survivor România. Cu ce echipă a semnat contractul: „Îmi era dor”

Gabriel Tamaș este noul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș. Anunțul vine la scurt timp de la revenirea lui de la filmările Survivor din Republica Dominicană. 

Publicat: Sambata, 30 Mai 2026, 08:05 | Actualizat Joi, 28 Mai 2026, 17:23
Gabi Tamaș, câștigător Asia Express 2025 și concurent Survivor 2026, a semnat un contract cu o echipă de fotbal din Liga a II-a.

„Gabriel Tamaș este noul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș! Îi urăm bun venit la clubul nostru și mult succes în activitate!”, au transmis reprezentanții clubului F.C. ASA Târgu Mureș.

Concurentul Survivor a mărturisit că îi era dor de lumea fotbalului.

Ce a transmis Gabi Tamaș, în calitate de manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș

„Îmi face o enormă plăcere să revin în fotbal, îmi era dor. Am văzut ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat anul trecut și am fost plăcut surprins, iar pe această cale îi felicit pe cei care sunt aici la club.

După cum știți, eu am o fire învingătoare, pozitivă, nu mă implic într-un proiect undeva unde se pierde. Am venit aici să încerc, cu experiența mea fotbalistică, să ajut pe cât posibil acest club, să fie un club mult mai stabil și mult mai prosper.

Îmi propun să oferim staff-ului și jucătorilor printre cele mai bune condiții. Am văzut și o academie care prosperă, iar mie îmi place să ne axăm și pe copii. Nu are rost să vorbesc prea mult, mie îmi place mai mult să arăt”, a spus Gabi Tamaș, pentru site-ul oficial al clubului din Târgu Mureș.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

ASA Târgu Mureș a ajuns în Liga 2 direct din Liga 4, după ce Unirea Ungheni i-a cedat locul.

”Aprobă cu unanimitate de voturi cesionarea, sub condiția rezolutorie a desființării/anulării avizului FRF de către organismele jurisdicționale competente, a activității sportive și a dreptului de participare în competițiile fotbalistice organizate de FRF, de la Clubul Sportiv Unirea Ungheni 2018, club de drept public, către Asociația Fotbal Club ASA Târgu Mureș, club de drept privat”, anunța atunci Comisia, potrivit Digisport.

Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
