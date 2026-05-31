Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 1 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 1 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 31 Mai 2026, 23:50 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 01:11
Galerie
Descoperă care sunt previziunile astrale din horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Horoscopul zilei de 1 iunie 2026 a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Descoperă ce vești te așteaptă și care sunt schimbările ce se anunță azi în plan astrologic.

Horoscop zilnic 1 iunie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, 1 iunie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul este mai sensibil decât de obicei și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026. Simți o puternică dorință de a-ți proteja pacea interioară și de a face anumite schimbări în viața ta.

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Taur

Taurul ar putea să aibă parte de anumite revelații, așa că astrele te sfătuiesc să fii atent la detalii, arată horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026. Nu te feri să exprimi ceea ce simți, te va elibera din plin.

Citește și: Horoscop săptămânal 1 iunie – 7 iunie 2026. Astrele anunță schimbări majore pentru unele semne zodiacale

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Gemeni

Gemenii încep să realizeze tot mai mult care sunt lucrurile de care au nevoie pentru a se simți bine din punct de veder emoțional, arată horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026. Nativii simt o dorință puternică de a construi ceva durabil, de viitor.

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Rac

Racul trece printr-o perioadă de conștientizare în care va descoperi anumite lucruri despre propria persoană, arată horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026. Cei născuți în această zodie dau dovadă de mai multă blândețe, dar devin totodată mai puternici și mai rezistenți la greutăți.

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Leu

Leul are parte de o zi cât se poate de liniștită, lucru ce va permite nativilor să își aducă amintă de lucruri din trecutul lor. Unele emoții puternice ar putea să apară. Astrele te sfătuiesc să profiți de tot acest context ca să îți analizezi mai atent lumea interioară.

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Fecioară

Fecioara va conștientiza cât de importante sunt, de fapt, prieteniile și planurile de viitor. Vei realiza cine te apreciază cu adevărat și cine nu, lucru ce te va ajuta să conștientizezi care sunt persoanele pe care le vrei aproape de tine, arată horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026.

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Balanță

Balanța începe să se gândească mai serios la viitor, la planurile de viață și la aspirațiile personale, arată horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026. Unii dintre nativi ar putea să își pună anumite întrebări existențiale despre menire, scop și împlinire.

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Scorpion

Scorpionul va simți o puternică dorință de a schimba ceva în ritmul vieții de zi cu zi, mai ales de când te simți atras de tot felul de idei și oportunități noi, arată horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026. Profită din plin de ceea ce îți oferă destinul.

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Săgetător

Săgetătorul trece prin situații emoționale extrem de puternice, arată horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026. Anumite conversații de azi scot la iveală dorințe mai vechi pe care le-ai ținut ascunse în tine.

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Capricorn

Capricornul trebuie să analizeze totul cu atenție și să descopere care discuții sau persoane sunt benefice și care sunt cele care îl seacă de energie, arată horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026. Nativii ar putea să fie nevoiți să se implice mai mult în viața de cuplu, arată cei de la yourtango.com.

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Vărsător

Vărsătorul este încurajat să acorde mai multă atenție bunăstării sale emoținale, arată horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026. Evită să te mai forțezi până la epuizare. Încearcă să descoperi ce anume te consumă zilnic foarte mult.

Horoscop luni, 1 iunie 2026 Pești

horoscopul zilei de 29 mai 2026-1

Peștii se simt foarte creativi și romantici, arată horoscopul zilei de luni, 1 iunie 2026. Nativii parcă strălucesc și atrag multe priviri din partea celor din jur. Vei reuși chiar să te exprimi mult mai deschis decât de obicei.

Horoscop săptămânal 1 iunie – 7 iunie 2026. Astrele anunță schimbări majore pentru unele semne zodiacale...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
Observatornews.ro Performanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvare Performanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvare
Antena 3 Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
SpyNews Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Horoscop săptămânal 1 iunie – 7 iunie 2026. Astrele anunță schimbări majore pentru unele semne zodiacale
Horoscop săptămânal 1 iunie – 7 iunie 2026. Astrele anunță schimbări majore pentru unele semne zodiacale
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop weekend 30 mai – 31 mai 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică
Horoscop weekend 30 mai – 31 mai 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x