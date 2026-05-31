Cum arată acum vedeta din „Dosarele X”. Gillian Anderson, transformată complet în 2026

Gillian Anderson a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Cannes 2026, datorită transformării sale spectaculoase de look.

Gillian Anderson, celebra actriță din „Dosarele X”, „Sex Education” și „The Crown”, a stârnit admirația la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Vedeta în vârstă de 57 de ani a renunțat la coafura sa clasică și a optat pentru un look complet diferit, care a făcut-o să fie cea mai comentată apariție de la eveniment.

Gillian Anderson a participat la ședința foto organizată pe terasa „Palais des Festivals” pentru promovarea filmului horror „Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, iar apariția sa a devenit rapid virală pe internet.

Vedeta a optat pentru o rochie bej cu imprimeu floral în 3D, însă adevărata surpriză a fost coafura sa. Gillian Anderson a renunțat la părul drept și elegant cu care și-a obișnuit fanii și a apărut cu bucle blonde voluminoase, inspirate din stilul anilor 80.

Schimbarea radicală de look a stârnit imediat reacții pe rețelele de socializare, iar mulți au comparat-o cu perioada în care interpreta rolul lui Margaret Thatcher în serialul „The Crown”, pentru care a câștigat un premiu Emmy în 2021, potrivit filmnow.ro.

Actrița a fost însoțită de colega sa, Hannah Einbinder, și de regizoarea Jane Schoenbrun, potrivit dailymail.com.

Ce dezvăluiri a făcut Gillian Anderson despre noul ei film

Dincolo de transformarea spectaculoasă, Gillian Anderson a făcut și o mărturisire neașteptată despre noul ei film „Teenage Sex and Death at Camp Miasma”.

Într-un interviu acordat pentru Variety la Cannes 2026, actrița în vârstă de 57 de ani a dezvăluit că a avut un adevărat atac de panică atunci când a urmărit una dintre scenele extrem de sângeroase din film într-o sală de cinema.

„Ziua aceea cu sânge a fost foarte serioasă... Îmi amintesc cât de mult lichid era și cum trebuia să nu ne înecăm în timpul filmărilor. A fost enorm”, a declarat Gillian Anderson, potrivit filmnow.ro.

Deși nu a vrut să ofere prea multe detalii despre scenă, vedeta a lăsat să se înțeleagă că filmul va avea momente extrem de intense pentru spectatori.