Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată acum vedeta din „Dosarele X”. Gillian Anderson, transformată complet în 2026

Cum arată acum vedeta din „Dosarele X”. Gillian Anderson, transformată complet în 2026

Gillian Anderson a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Cannes 2026, datorită transformării sale spectaculoase de look.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 31 Mai 2026, 12:00 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 15:00
Galerie
Cum arată acum vedeta din „Dosarele X”. Gillian Anderson a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Cannes 2026 | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Gillian Anderson, celebra actriță din „Dosarele X”, „Sex Education” și „The Crown”, a stârnit admirația la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Vedeta în vârstă de 57 de ani a renunțat la coafura sa clasică și a optat pentru un look complet diferit, care a făcut-o să fie cea mai comentată apariție de la eveniment.

Citește și: David Duchovny, starul din Dosarele X, s-a căsătorit în secret cu iubita mai tânără cu 33 de ani decât el. Cum arată soția sa

Transformarea spectaculoasă a vedetei din „Dosarele X”. Cum a apărut Gillian Anderson la Festivalul de Film de la Cannes 2026

Gillian Anderson a participat la ședința foto organizată pe terasa „Palais des Festivals” pentru promovarea filmului horror „Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, iar apariția sa a devenit rapid virală pe internet.

Articolul continuă după reclamă

Vedeta a optat pentru o rochie bej cu imprimeu floral în 3D, însă adevărata surpriză a fost coafura sa. Gillian Anderson a renunțat la părul drept și elegant cu care și-a obișnuit fanii și a apărut cu bucle blonde voluminoase, inspirate din stilul anilor 80.

Schimbarea radicală de look a stârnit imediat reacții pe rețelele de socializare, iar mulți au comparat-o cu perioada în care interpreta rolul lui Margaret Thatcher în serialul „The Crown”, pentru care a câștigat un premiu Emmy în 2021, potrivit filmnow.ro.

Actrița a fost însoțită de colega sa, Hannah Einbinder, și de regizoarea Jane Schoenbrun, potrivit dailymail.com.

Citește și: Lady Victoria Hervey, fără sutien la Festivalul de Film de la Cannes. Cum arată ținuta care a sfidat toate regulile

Ce dezvăluiri a făcut Gillian Anderson despre noul ei film

Dincolo de transformarea spectaculoasă, Gillian Anderson a făcut și o mărturisire neașteptată despre noul ei film „Teenage Sex and Death at Camp Miasma”.

Într-un interviu acordat pentru Variety la Cannes 2026, actrița în vârstă de 57 de ani a dezvăluit că a avut un adevărat atac de panică atunci când a urmărit una dintre scenele extrem de sângeroase din film într-o sală de cinema.

„Ziua aceea cu sânge a fost foarte serioasă... Îmi amintesc cât de mult lichid era și cum trebuia să nu ne înecăm în timpul filmărilor. A fost enorm”, a declarat Gillian Anderson, potrivit filmnow.ro.

+16
Mai multe fotografii

Deși nu a vrut să ofere prea multe detalii despre scenă, vedeta a lăsat să se înțeleagă că filmul va avea momente extrem de intense pentru spectatori.

Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată. Cum a atras privirile tuturor soția lui Kanye West...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
Observatornews.ro Reacţia unui suporter PSG care s-a trezit la Bucureşti în loc de Budapesta şi a ratat finala Champions League Reacţia unui suporter PSG care s-a trezit la Bucureşti în loc de Budapesta şi a ratat finala Champions League
Antena 3 Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
SpyNews Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată. Cum a atras privirile tuturor soția lui Kanye West
Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată. Cum a atras privirile tuturor soția lui Kanye West
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce gătește Marina Cârnaț pentru cei 10 copii ai ei, într-o singură zi. Meniul surprinzător pe care îl pregătește pentru cei mici
Ce gătește Marina Cârnaț pentru cei 10 copii ai ei, într-o singură zi. Meniul surprinzător pe care îl...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x