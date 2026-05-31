Imagini rare din casa de vacanță a Andreei Marin. Cum arată în interior vila din Telega, județul Prahova

Andreea Marin deține o casă de vacanță superbă în Telega, județul Prahova.

Publicat: Duminica, 31 Mai 2026, 13:15 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 15:08
Imagini din casa de vacanță a Andreei Marin. Cum arată în interior vila din Telega, județul Prahova
Andreea Marin deține o casă de vacanță departe de agitația Bucureștiului. Vedeta le-a arătat fanilor imagini din vila construită în județul Prahova.

Cum arată în interior casa de vacanță a Andreei Marin: „Terapie pentru suflet”

Departe de Capitală, Andreea Marin și-a creat o adevărată oază de liniște. Vedeta se retrage aici ori de câte ori simte nevoia, casa din Telega fiind locul unde își găsește liniștea și se bucură de lucrurile simple.

Într-un clip postat pe rețelele de socializare, Andreea Marin le-a arătat oamenilor cum arată casa sa de vacanță, dar și împrejurimile unde timpul pare că încetinește.

Înconjurat de natură, livadă și aer curat, locul este desprins parcă din povești. Mirosul pomilor înfloriți și liniștea locului completează perfect tabloul pentru relaxare.

„Mierla, sturzul cântător, măcăleandrul, pițigoiul și pitulicea mică, cântând încă din zori. Miresmele din livada mea de la țară. Florile de câmp pierdute în iarbă. Pacea. Pufoșii mei. Povestirile cu prietenii. Sufletul așezat la locul lui. Cărțile mele. Soarele blând. O căruță, un pisoi mieunând. Apusurile. Dorurile trăite frumos. Visurile. Ferestre deschise în mine. Mulțumesc, Doamne!”, a transmis Andreea Marin în mediul online, citată de Libertatea.

Casa de vacanță a Andreei Marin a fost construită în urmă cu aproape 25 de ani: „Brazii înalți au jumătate din vârsta mea”

Casa de vacanță a Andreei Marin a fost construită în urmă cu aproape 25 de ani. Acum, locul a devenit refugiul vedetei. Ea îl descrie folosind cuvântul „pace”.

„Povestea acestui weekend, în imagini și cuvinte, pe video. Glasul păsărilor mă întâmpină mereu în grădina de la Telega. Terapie curată! Am construit casa de la Telega în urmă cu aproape un sfert de secol și brazii înalți au, așadar, jumătate din vârsta mea. Aici pacea e cuvântul cel mai potrivit pentru a defini starea pe care o trăiesc, departe de freamătul orașului”, a scris Andreea Marin în mediul online.

În imaginile postate pe internet, vedeta a surprins momente simple, dar care o încarcă și o ajută să își regăsească echilibrul interior: plimbări prin natură, liniștea dimineților și conexiunea cu locul desprins din povești.

