Survivor, 31 mai 2026. Un concurent a fost eliminat din competiție, după un duel la limită! Cine a părăsit Republica Dominicană

Ultimul Consiliu Tribal din Survivor România înainte de săptămâna finală a adus voturi decisive și un duel tensionat între Ramona și Gigi.

„Survivor România” se apropie de săptămâna finală. După un joc de recompensă aprig disputat, concurenții s-au întrunit la ultimul Consiliu Tribal înainte de etapa finală. Urmează un episod decisiv pentru cei nouă concurenți rămași, care trebuie să voteze cele două persoane ce vor merge la duel.

Un concurent a fost eliminat din competiție, după un duel la limită

Cei mai mulți se așteptau ca Gigi și Bibi să fie nominalizați pentru duelul din această seară. Totuși, Adi Vasile a intervenit pentru a le prezenta performanțele sportive ale concurenților, informații care au influențat strategia de vot a unora dintre ei.

Concurenții s-au întrecut astăzi în două echipe, formate din foștii Războinici și foștii Faimoși. Voturile au fost exprimate pe rând, iar la final cele mai multe nominalizări au fost primite de Bianca Giurcanu și Ramona. Deși au fost foarte apropiate ca număr de voturi, Ramona a fost cea care a intrat la duel prin decizia tribului.

Cel de-al doilea concurent nominalizat a fost ales de deținătorul colanului de imunitate. În această etapă, colanul i-a revenit Andreei Munteanu, care a luat o decizie rapidă și l-a trimis în duel pe Gigi, înainte de săptămâna finală.

Cine a părăsit Republica Dominicană

Astfel, Ramona și Gigi au intrat în confruntarea decisivă pentru menținerea în competiție. Pentru Gigi a fost primul duel din concurs, în timp ce Ramona, deja obișnuită cu astfel de provocări, a intrat pregătită de luptă.

„Imediat după start veți intra într-un tunel, apoi veți ajunge la o cușcă mare prin care va trebui să treceți. Urmează un con pe care trebuie să îl traversați cățărându-vă, apoi câteva obstacole peste care veți sări, veți trece pe dedesubt și veți ajunge la final. Acolo va trebui să doborâți cu bețe toate mingile din fața voastră, iar apoi să introduceți discul într-un inel fixat pe un băț. Astăzi luptați până la trei victorii”, a anunțat Adi Vasile.

Ramona și Gigi s-au duelat intens, fiind foarte aproape unul de celălalt pe parcursul probelor. În cele din urmă, în ultimul moment, Ramona a reușit să câștige duelul în fața lui Gigi și să rămână în competiție.