Îți amintești de ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii? Puțini au recunoscut-o în ultima sa apariție. Arată complet diferit

Descoperă cum arată în prezent ispita Teodora Racoș de la emisiunea Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au reacționat imediat.

Descoperă cum arată și cu ce se ocupă în prezent Teodora Racoș | Antena 1

Ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii are un look complet nou, ce i-a luat prin surprindere pe urmăritorii săi. Descoperă cum arată acum și cu ce se ocupă tânăra din Thailanda care a frânt multe inimi.

Cum arată acum ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii sezonul 9. Imaginile la care fanii au reacționat imediat

În sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, una dintre ispitele care au atras din plin atenția publicului masculin a și concurenților de la vila băieților a fost Teodora Racoș. Extrem de glumeață, zâmbitoare și gata mereu de distracție, aceasta a reușit să îl fascineze și pe Marian Grozavu, care a căutat constant ocazii să petreacă timp alături de ea.

Citește și: Primele imagini de la nunta Francescăi Sarao și a lui Cristi Pungă de la Insula iubirii! Ce rochie neobișnuită a purtat mireasa

Articolul continuă după reclamă

Extrem de simpatică și mereu misterioasă, aceasta a făcut senzație în Thailanda și a cucerit inimile a numeroși telespectatori și internauți. În prezent, Teodora Racoș este extrem de cunoscută și apreciată pe Instagra, acolo unde are mai bine de douăzeci și șapte de mii de urmăritori.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cele mai recente fotografii publicate de ea, aceasta este complet schimbată față de cum a apărut în emisiunea Insula Iubirii, sezonul 9. Se pare că look-ul cu breton drept și păr lung până în zona lombară a fost înlocuit cu unul ceva diferit: ispita Teodora Racoș are în prezent părul ceva mai scurt decât în Thailanda și fie poartă un breton oblic, aranjat pe o parte, fie nu poartă breton deloc.

Totuși, indieferent de cum alege să își aranjeze părul, tânăra face senzație cu fiecare fotografie pe care o publică și orice imagine a sa adună instant numeroase comentarii și aprecieri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În prezent, Teodora Racoș profezează în domeniul esteticii medicale, realizând fillere dermice, tratamente faciale personalizate, terapii faciale și protocol anti-aging, fiind foarte apreciată în plan profesional pentru rezultatele pe care le obține cu clientele sale. Frumoasa ispită a terminat două facultăți, Management în Industria Turismului, facultate absolvită în România, și Colegiul de Asistent Medical Generalist din Londra.