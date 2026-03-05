Primele imagini publicate de Radu Vâlcan de la filmările pentru Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a surprins prezentatorul

Radu Vâlcan se află în Thailanda, la filmările sezonului 10 de Insula Iubirii și a publicat câteva imagini de acolo.

Filmările Insula Iubirii au început în forță, iar prezentatorul a publicat primele imagini cu Bonfire-ul pregătit și cu camerele de filmat. Se știe că la Bonfire se simt cele mai puternice trăiri când concurenții văd imagini cu partenerul.

Radu Vâlcan a postat și un selfie realizat în drum spre filmare. Prezentatorul a optat pentru un tricou galben și pantaloni cu motive tropicale.

Primele imagini publicate de Radu Vâlcan de la filmările Insula Iubirii. Ce a surprins prezentatorul în Thailanda

Filmările show-ului fenomen sunt în toi!

Gazda show-ului, Radu Vâlcan, a ajuns deja de câteva zile, s-a acomodat cu locurile care îi sunt an de an aproape și este gata pentru a le aduce celor de acasă un nou sezon al show-ului fenomen.

Liantul dintre cei care au venit în cuplu și povestitorul perfect pentru telespectatori, Radu declară:

„Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată – începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”.

Cupluri cu povești puternice care abia așteaptă să fie descoperite de către cei de acasă, ispite hotărâte să fure privirile și să câștige atenția celor din jur și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor! E vremea să se scrie povești de neuitat, care vor putea fi urmărite, în acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ce aspecte ascunse din interiorul relațiilor vor ieși la iveală? Ce vor afla participanții despre ei înșiși în urma acestei participări? Cum vor pleca acasă cei care au venit ca un cuplu: împreună, despărțiți sau alături de altcineva? Toate întrebările își vor găsi răspunsul în sezonul 10 Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

