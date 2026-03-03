Laurette Atindehou, imobilizată la pat după ce și-a făcut Aquafilling. Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital

Momente grele de imaginat pentru artista Laurette Atindehou. A ajuns imobilizată la pat, iar acest lucru a obligat-o să absenteze din online. Declarațiile ei au sfâșiat publicul: „Am trăit coșmarul vieții mele”.

Laurette Atindehou trece printr-o perioadă dificilă în urma unei intervenții nereușite. Bruneta focoasă este imobilizată la pat după ce a făcut aceeași procedură care a băgat-o și pe Antonia în spital. În urma unei proceduri de tip Aquafilling, Laurette a mărturisit că a ajuns să nu mai poată merge.

Laurette Atindehou a reapărut în mediul online după ce a avut o pauză vizibilă. Bruneta și-a motivat „dispariția” din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. Fosta asistentă TV a stat la pat mai multe luni, iar acum încearcă să tragă un semnal de alarmă pentru femeile care ar vrea să-și facă aceeași procedură ca ea.

Laurette Atindehou, imobilizată la pat după ce și-a făcut Aquafilling

Mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu Laurette Atindehou după ce a lipsit din mediul online, dar și de la emisiunile televizate. Se pare că fosta asistentă TV și-a luat timp pentru a pune sănătatea pe primul loc.

Laurette spune că a fost victima unei intervenții de frumusețe nereușite. Complicațiile intervenției ar fi apărut, de altfel, la mai mulți ani după ce procedura a fost făcută, iar starea de sănătate a obligat-o să stea la pat pentru o perioadă mai lungă de timp.

Nu ar fi prima vedetă care are de suferit în urma unei astfel de intervenții. Antonia a trecut și ea prin complicații după ce și-a făcut aceeași procedură.

Ce spune Laurette Atindehou despre complicațiile procedurii pe care și-a făcut-o

În urmă cu aproximativ șapte ani, Laurette și-ar fi făcut o procedură cu Aquafilling. Procedura este considerată minim invazivă, însă în cazul său au apărut complicații serioase la mai mulți ani de la intervenție.

Tratamentul estetic funcționează prin injectarea unui gel în anumite zone ale corpului pentru a le mări volumul sau pentru a le corecta forma. De cele mai multe ori, astfel de proceduri sunt folosite în zona bustului și a posteriorului.

Potrivit CanCan, procedura a părut un succes la început, iar vedeta a declarat că s-a simțit mult mai încrezătoare, însă efectele adverse s-au manifestat violent și i-au provocat inflamație și durere la nivelul organismului.

Laurette a povestit într-un live pe TikTok că a fost nevoită să stea la pat încă din luna septembrie. De altfel, fosta asistentă TV a mai spus că durerile intense nu au dispărut complet nici acum. Recuperarea medicală este imperios necesară în cazul său, dar bruneta este optimistă cu privire la viitor.

Declarații uimitoare făcute de Laurette la șase luni după ce a fost imobilizată la pat

Pe contul său de TikTok, Laurette Atindehou și-a ținut fanii la curent cu cele mai recente întâmplări din viața sa. Într-un moment de vulnerabilitate, aceasta a povestit despre durerile cumplite pe care le-a suferit în ultimele luni.

„N-am mai postat pe TikTok, n-am mai postat pe Facebook, n-am mai fost activă, n-am mai fost nici la emisiuni, n-am mai fost nicăieri pentru că am fost super bolnavă. Deci foarte, foarte bolnavă. Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din luna septembrie. Piciorul meu și-a mai dat drumul puțin în urmă cu o lună. Pot să mă mișc un pic, dar încă mai am de făcut operații, cred, și apoi recuperarea. Recuperarea o să dureze. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sper ca acum să fie mult mai bine și să pot să merg din nou. Am trecut prin niște momente de neimaginat. Asta a fost pentru mine încercarea vieții”, a spus bruneta în mediul online.

Live-ul său de pe TikTok a strâns o mulțime de reacții, dar și gânduri pozitive din partea fanilor care au încurajat-o să lupte pentru sănătatea ei. De altfel, bruneta și-a încheiat postarea cu un mesaj de avertizare pentru toate tinerele care se gândesc să apeleze la astfel de intervenții. Laurette le-a îndemnat pe femei să se informeze temeinic înainte de orice procedură și să ia în calcul inclusiv potențialele riscuri. Bruneta a conchis spunând că o intervenție aparent banală i-a transformat viața în ultimele luni într-un adevărat coșmar.

