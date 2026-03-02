Cum le răspunde Iustina de la Insula Iubirii celor care au criticat-o pentru că a mers însărcinată în Dubai: „Adevărul este că...”

Iustina, Cornel și fiica lor sunt blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian. Tânăra însărcinată a primit mai multe critici despre faptul că a plecat gravidă și cu un copil după ea.

Soția lui Cornel le-a răspuns celor care au criticat-o pentru că a plecat în Dubai, însărcinată fiind. Iusitna, Cornel și Ivana sunt blocați în Dubai, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a precizat că-și ascultă corpul și nu renunță la lucrurile care îi fac plăcere în sarcină, precum călătoriile.

Iustina, criticată pentru că a plecat în Dubai însărcinată

„Am primit câteva mesaje de genul: Ce cauți în vacanță gravidă și cu un copil mic după tine? Dar sunt convinsă că, dacă nu o luam pe Ivana, probabil întrebarea ar fi fost: De ce nu ți-ai luat copilul cu tine? Adevărul este că fiecare femeie își trăiește sarcina în felul ei. Faptul că sunt însărcinată nu înseamnă că trebuie să stau imobilizată sau să renunț la lucrurile care îmi fac plăcere. Mă simt bine, îmi ascult corpul și aleg să îmi trăiesc viața așa cum simt că este mai bine pentru mine și pentru familia mea“, a scris Iustina Loghin pe rețelele sociale.

Iustina, soțul și fiica ar fi trebuit să plece din Dubai pe 3 martie, însă zborurile s-au anunlat până pe 7 martie, după ce Israel și SUA au atacat Iranul, iar Iranul a ripostat.

Iustina și Cornel se numără printre românii blocați în Dubai, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Am multe mesaje și nu fac față. Suntem bine. Ivana doarme, noi nu. Nu avem cum, suntem foarte tensionați. În urmă cu 20 de minute, am văzut din nou o rachetă. Din ce am înțeles, Dubai ar fi foarte sigur, dar nu mă pot liniști. Vreau acasă! România, te iubesc!”, a transmis Iustina Loghin pe Instagram.

„Ne rugăm să se rezolve și acolo situația cât mai repede. Din ce am înțeles spațiul aerian s-a închis în Dubai și Abu Dhabi. Noi aveam zborul spre România pe data de 3, însă compania cu care trebuia să ajungem în România și-a suspendat activitatea până pe data de 7. Acum o să vedem cum o să ajungem acasă. Ne rugăm să fie totul bine, acasă o să ajungem noi cumva”, a mai spus soția lui Cornel, precizând că a auzit bombe din depărtare.

Sâmbătă, 28 februarie, Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a anunţat că a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului, sâmbătă dimineaţa. Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip pentru a confirma că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului. Iranul a ripostat trăgând rachete către Israel, dar şi către bazele americane din zonă.

