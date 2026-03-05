Antena Căutare
Obsesia pentru frumusețe, mai puternică decât frica de moarte: „Am avut 2% șansă la viață”

S-a dovedit că obsesia ei pentru frumusețe a fost mai puternică decât frica de moarte. Acesta a fost cazul unei șatene celebre care a ajuns să aibă doar 2% șansă la viață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 12:31 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 12:38
Galerie
S-a dovedit că obsesia ei pentru frumusețe a fost mai puternică decât frica de moarte | Facebook

Una dintre cele mai cunoscute dansatoare a trecut prin momente greu de descris.

Obsesia pentru frumusețe, mai puternică decât frica de moarte

Medicii i-au dat șanse minime după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Poate doar o minune a fost cea care a ajutat-o pe vedetă să scape cu bine.

Deși au trecut mai mulți ani de la incident, dansatoarea și-a făcut curaj și a decis că vrea să se opereze din nou. Multe femei optează pentru această intervenție chirurgicală, iar cazul său nu ar fi unic.

Conform declarațiilor făcute, șatena în cauză își dorește să-și mărească posteriorul.

Chiar dacă o prietenă apropiată a avut probleme grave cu o altă intervenție la nivelul posteriorului, șatena nu s-a speriat. Denisa Despa, căci despre ea este vorba, a recunoscut că a avut o intervenție chirurgicală care i-a pus viața în pericol în urmă cu câțiva ani.

Dansatoarea a fost la un pas de moarte în urma acelei intervenții estetice. Ea a optat atunci pentru o liposucție care i-a provocat complicații severe. Starea ei de sănătate s-a agravat rapid. Medicii au descoperit că vedeta dezvoltase o infecție care i-a pus întreaga viață în pericol.

În ciuda momentelor cumplite pe care le-a trăit în trecut, Denisa a vrut să apeleze din nou la bisturiu pentru o intervenție la nivelul posteriorului.

Denisa Despa, o nouă intervenție estetică după ce a fost la un pas de moarte

Trecutul nu a speriat-o pe Denisa, ba chiar a făcut-o mai puternică. Vedeta este mai curajoasă ca niciodată și dornică să se întoarcă în cabinetul medicului estetician.

„A fost mai mult un moft de care sunt foarte mulțumită. Am optat pentru o injectare. Mi-am injectat acid hialuronic, este o procedură foarte sigură și aștept să se modeleze acest acid cam într-o săptămână. În 7 zile vom vedea rezultatul final. Nu aveam neapărat nevoie, dar acum este și mai bine. Pe mine m-a ajutat mult faptul că am făcut sport de performanță de la vârsta de 3 ani, gimnastică aerobică, și atunci corpul meu are o anumită memorie, și asta mă ajută foarte mult”, a spus dansatoarea într-un interviu.

Chiar dacă curajul i-a revenit, trauma din trecut i-a lăsat amprenta asupra ei. De altfel, Denisa a mai spus că intervenția de la nivelul posteriorului este prima operație estetică după momentul în care a fost la un pas de moarte. Intervenția nereușită a avut loc în urmă cu nouă ani, însă cicatricile emoționale au rămas în viața dansatoarei.

Denisa Despa pe scenă
Denisa Despa într-un colaj sexy

Dansatoarea a mai mărturisit că intervenția de la nivelul posteriorului a reprezentat un cadou pe care a vrut să și-l facă singură. Aceasta a postat ulterior pe conturile sale de social media câteva dintre declarațiile făcute pentru presă, pentru a-și ține la curent urmăritorii din mediul online.

