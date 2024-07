Yana, fosta concurentă de la Mireasa, a fost la castingul pentru ispite feminine de la Insula Iubirii sezonul 8. Ce a mărturisit

Yana, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 5, se numără printre fetele care au participat la castingul pentru ispitele feminine de la Insula Iubirii, sezonul 8. Tânăra a făcut dezvăluiri neașteptate despre veniturile sale.

Multe fete și băieții s-au prezentat la castingul de ispite pentru sezonul 8 Insula Iubirii. Printre cei care au vrut să meargă în Thailanda pentru a testa fidelitatea cuplurilor se află și Yana, fosta concurentă din sezonul 5 Mireasa.

Tânăra s-a decis să încerce ceva nou, după despărțirea de fostul iubit. Așadar, nu a stat prea mult pe gânduri și s-a înscris la cel mai fierbinte reality show de la Antena 1 pentru rolul de ispită. Din păcate, aceasta nu a fost aleasă de către echipa de producție.

Cu zâmbetul pe buze și foarte încrezătoare în abilitățile sale de a cuceri un bărbat, Yana și-a făcut apariția în fața camerei de filmat. Aceasta a dezvăluit că are 24 de ani, vine din Moldova și își desfășoară activitatea în mediul online, fiind model pe o platformă pentru adulți.

Câți bani câștigă Yana, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 5, din jobul pe care îl are. Ce declarații a făcut la castingul pentru ispite feminine de la Insula Iubirii, sezonul 8

Pentru că este o persoană sinceră și deschisă, tânăra a abordat un subiect controversat. Încă de când se afla în casa show-ului matrimonial se zvonea faptul că face OnlyFans. Yana s-a decis să pună capăt acestor speculații, dezvăluind că s-a și-a făcut cont pe o astfel de platformă odată cu ieșirea din emisiune.

„Am fost la Mireasa, atunci au venit niște informații ca eu fac OnlyFans sau că sunt escortă. Eu pe atunci nici nu mă gândeam la asta, am auzit de OnlyFans, dar nu m-am gândit niciodată serios să fac asta. Am auzit atunci în emisiune, dar eu nu făceam. După ceva timp am zis să încerc, tot am auzit că se fac bani. Am vrut să văd dacă pot și eu să fac”, a mărturisit fosta iubită a lui Andrei.

Tânăra câștigă sume impresionante de bani din conținutul său de pe platforma pentru adulți. Aceasta a primit într-o singură lună 12.000 de euro: „Fac poze nud, fac video în diferite ipostaze. Îmi place pentru că se fac bani, dar nu sunt mândră de mine. În viitor vreau să fac altceva”.

„Vreau să văd dacă bărbații își pot controla instinctul. Am să încerc să le ofer tot ceea ce își doresc în momentul respectiv, cât se va difuza emisiunea”, a mai motivat prezența ei la castingul de ispite feminine de la Insula Iubirii, sezonul 8.

