Ce provocări au depășit ispitele masculine de la Insula Iubirii, sezonul 8. Care sunt bărbații care nu au fost selectați ca ispite

În sezonul 8 la Insula Iubirii foarte mulți bărbați au venit la casting pentru rolul de ispită masculină. Au existat mulți doritori pentru acest rol, dar doar câțiva au fost aleși.

Noul sezon din Insula Iubirii, care va avea premiera pe 15 iulie, se anunță a fi unul incendiar, unde ispitele se vor întrece să demonstreze că unele relații nu sunt legate de iubire adevărată.

Care au fost bărbații care au participat la casting pentru ispite masculine la Insula Iubirii, sezonul 8

Ispitele masculine sunt gata să le cucerească pe doamnele și domnișoarele venite pe Insula Iubirii în sezonul 8 să își testeze relațiile. Tinerii au diferite tactici pe care doresc să le aplice pentru a suci mințile concurentelor.

Majoritatea dintre ei au povestit și că și-au înșelat iubitele și că au ales să aibă relații cu femei măritate, fără să se gândească la repercusiuni.

Înainte de toate, ei au povestit la casting câteva lucruri despre viețile lor și câteva dintre provocările care i-au transformat pe ei în bărbații care au devenit astăzi.

Mulți dintre bărbații care s-au înscris la casting și care și-au dorit să fie ispite masculine la Insula Iubirii au povestit că au locuit în mai multe țări, au călătorit mult, au încercat mai multe meserii și au iubit intens.

Unul dintre bărbații care și-a dorit să fie și el ispită masculină a povestit că este un mare iubitor de artă și a studiat design interior. După ce a terminat facultatea, el a plecat în Grecia și a spus că cel mai mult i-a plăcut în Mykonos.

Acolo a descoperit ce înseamnă distracția, tot pe acea insulă din Grecia a decis să se facă dansator. Acolo și-a făcut tot felul de cunoștiințe și relații și a ajuns în Ibiza, unde a descoperit că distracția e la un rang și mai înalt.

“Entertainment la cel mai înalt nivel. Pentru mine era ceva wow. Am avut niște relații foarte frumoase. Relațiile mele au fost cu femei foarte frumoase. (...) Am avut aventuri cu dansatoare, dar când am vrut o relație mi-am făcut o relație cu o femeie serioasă”, a povestit tânărul.

Mai târziu, el a povestit că a avut o relație cu o persoană foarte cunoscută în întreaga lume. Cei doi s-au văzut prima oară în Ibiza.

“Și într-o dimineață am fost sunat de soț. Eram pe motocicletă și m-a sunat soțul ei. Și persoana care m-a sunat, eu am fost mare fan al ei în copilărie. Sunt și astăzi mare fan și e o persoană din State. E mega star. Eu am lucrat și cu Shakira”, a mai povestit pretendentul pentru rolul de ispită.

Insula Iubirii sezonul 8 se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY din 15 iulie

Pornind de la premisa#cineiubeştenulasă, Insula Iubirii se pregăteşte să scoată la iveală noi adevăruri dramatice şi invită cuplurile curajoase să trăiască experienţa vieţii lor, în cadrul reality show-ului care a schimbat destinele multor perechi de îndrăgostiţi.

Curajul de a fi ei, așa cum sunt, în fața întregii țări. Sunt sigur că, priviți în profunzime, ei și poveștile lor, vor fi inspirație pentru toți cei care îi vor urmări. Omenii nu trebuie judecați, ci înțeleși. Prin înțelegere, suntem mai buni!”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, la Antena 1.

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare noi cupluri în faţa a milioane de telespectatori. „Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor încerca să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.