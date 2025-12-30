Sezonul trei al serialului original Iubire cu parfum de lavandă ajunge la final vineri, 2 ianuarie, de la 20.30

Vezi ultimele episoade vinerea aceasta la Antena 1 şi pe AntenaPLAY!

Intrigi profunde. Iubiri mistuitoare. Întâmplări pline de neprevăzut. Dorințe ascunse și sentimente puternice. Personaje care trăiesc intens și transmit emoție autentică. Şi un moment care va schimba totul în satul Podişor.

Toate acestea se vor regăsi în ultimele episoade ale celui de-al treilea sezon Iubire cu parfum de lavandă, difuzate vineri, 2 ianuarie, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. Povestea serialului original Iubire cu parfum de lavandă continuă în această primăvară, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Sezonul trei al serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de către Dream Film Production, Iubire cu parfum de lavandă, ajunge la final vinerea aceasta, după o serie de episoade încărcate de emoție, tensiune și răsturnări de situație care au ținut publicul cu sufletul la gură.

Săptămâna trecută, Albert (Mihai Smarandache) și-a dezvăluit cel mai întunecat plan de până acum, unul care amenința viețile multor oameni. Discuția sa cu Vali (Dima Trofim) a scos la iveală o cruzime fără limite, iar implicarea Chanelei (Doinița Oancea) părea să anunțe un deznodământ tragic. Replica lui Albert – „După mine potopul. Să moară toți!” – a marcat unul dintre cele mai dure momente ale sezonului.

Apogeul emoțional a fost atins în ziua nunții, când Anda a pășit spre altar la brațul părintelui Ion (Claudiu Istodor), într-un cadru de poveste, scăldat în lavandă. Însă fericirea a fost umbrită de amenințarea planului lui Albert, care a avut un final complet neașteptat: Chanela a intervenit decisiv, iar bomba destinată nunții a ajuns chiar în locul în care Albert se ascundea.

Finalul episodului a adus un salt în timp, dezvăluind o liniște aparentă: întoarcerea în casa din lavandă și o Anda însărcinată, aproape de momentul nașterii. Totuși, vestea că Maria s-a întâlnit cu Albert declanșează un moment dramatic, iar durerile puternice o pun pe Anda în genunchi, lăsând publicul cu o întrebare apăsătoare: va avea această poveste un final fericit?

