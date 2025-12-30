Antena Căutare
Home Iubire cu parfum de lavanda Stiri Sezonul trei al serialului original Iubire cu parfum de lavandă ajunge la final vineri, 2 ianuarie, de la 20.30

Sezonul trei al serialului original Iubire cu parfum de lavandă ajunge la final vineri, 2 ianuarie, de la 20.30

Vezi ultimele episoade vinerea aceasta la Antena 1 şi pe AntenaPLAY!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 12:34 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 12:38
Galerie
Ultimul episod al sezonului trei Iubire cu parfum de lavandă promite un deznodământ intens, în care iubirea, sacrificiul și adevărul se vor confrunta total neaşteptat. | Antena 1

Intrigi profunde. Iubiri mistuitoare. Întâmplări pline de neprevăzut. Dorințe ascunse și sentimente puternice. Personaje care trăiesc intens și transmit emoție autentică. Şi un moment care va schimba totul în satul Podişor.

Nu rata finalul sezonului 3 din Iubire cu parfum de lavandă

Toate acestea se vor regăsi în ultimele episoade ale celui de-al treilea sezon Iubire cu parfum de lavandă, difuzate vineri, 2 ianuarie, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. Povestea serialului original Iubire cu parfum de lavandă continuă în această primăvară, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Sezonul trei al serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de către Dream Film Production, Iubire cu parfum de lavandă, ajunge la final vinerea aceasta, după o serie de episoade încărcate de emoție, tensiune și răsturnări de situație care au ținut publicul cu sufletul la gură.

Articolul continuă după reclamă

Săptămâna trecută, Albert (Mihai Smarandache) și-a dezvăluit cel mai întunecat plan de până acum, unul care amenința viețile multor oameni. Discuția sa cu Vali (Dima Trofim) a scos la iveală o cruzime fără limite, iar implicarea Chanelei (Doinița Oancea) părea să anunțe un deznodământ tragic. Replica lui Albert – „După mine potopul. Să moară toți!” – a marcat unul dintre cele mai dure momente ale sezonului.

Apogeul emoțional a fost atins în ziua nunții, când Anda a pășit spre altar la brațul părintelui Ion (Claudiu Istodor), într-un cadru de poveste, scăldat în lavandă. Însă fericirea a fost umbrită de amenințarea planului lui Albert, care a avut un final complet neașteptat: Chanela a intervenit decisiv, iar bomba destinată nunții a ajuns chiar în locul în care Albert se ascundea.

Finalul episodului a adus un salt în timp, dezvăluind o liniște aparentă: întoarcerea în casa din lavandă și o Anda însărcinată, aproape de momentul nașterii. Totuși, vestea că Maria s-a întâlnit cu Albert declanșează un moment dramatic, iar durerile puternice o pun pe Anda în genunchi, lăsând publicul cu o întrebare apăsătoare: va avea această poveste un final fericit?

colaj iubire cu parfum de lavanda
+7
Mai multe fotografii

Ultimul episod al sezonului trei Iubire cu parfum de lavandă promite un deznodământ intens, în care iubirea, sacrificiul și adevărul se vor confrunta total neaşteptat, vineri, 2 ianuarie, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. Povestea serialului original Iubire cu parfum de lavandă continuă în această primăvară, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA
Observatornews.ro Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026 Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Antena 3 Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 46, 47 și 48 din 26 decembrie 2025. Andei i se face rău. Ce pățește Ioana
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 46, 47 și 48 din 26 decembrie 2025. Andei i se face rău. Ce...
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul Catine.ro
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 43, 44 și 45 din 19 decembrie 2025. Albert o amenință iar pe Anda. Ce decide Filip
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 43, 44 și 45 din 19 decembrie 2025. Albert o amenință iar pe Anda....
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou HelloTaste.ro
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Universul le ridică pe piedestal: Top 5 zodii care fac saltul vieții lor în prima parte a anului
Universul le ridică pe piedestal: Top 5 zodii care fac saltul vieții lor în prima parte a anului Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x