Iubire cu parfum de lavandă, final sezonul 3. Anda a murit, iar Ștefan este devastat de durere. Ce se întâmplă cu Andrei și Teo

Ultimele episoade din al treilea sezon al serialului Iubire cu parfum de lavandă, difuzate pe 2 ianuarie 2026, au adus în fața telespectatorilor multe momente dureroase care au schimbat total viața oamenilor din Podișor.

Ultimele trei episoade din al treilea sezon al serialului Iubire cu parfum de lavandă au debutat într-un mod total neașteptat pentru telespectatori, genericul de început fiind înlocuit cu unul nou care avea să anunțe noile schimbări din viața cetățenilor din Podișor.

„Destine cu parfum de lavandă” este noua piesă care îi va bucura pe fanii serialului de acum înainte, însă aceștia își vor aminti întotdeauna cu drag de momentul în care a început povestea dintre Anda Moraru și Ștefan Lungu, atunci când o Iubire cu parfum de lavandă începea să se înfiripe.

Iubire cu parfum de lavandă, 2 ianuarie 2026. Anda a murit, iar Ștefan este distrus de durere. Fiul lor, Dani, a rămas în grija Almei și a prietenelor lor

Episoadele difuzate în seara de 2 ianuarie 2026 i-a lăsat pe telespectatori cu ochii în lacrimi după ce aceștia au aflat că Anda Moraru și-a pierdut viața după ce a dat naștere fiului ei și al lui Ștefan Lungu la scurt timp după ce aceștia s-au căsătorit.

Imaginile cu Ștefan și Ion de la mormântul Andei i-au înmărmurit pe cei care urmăreau ultimele episoade cu sufletul la gură, mai ales că aceștia sperau că povestea lor să aibă un final fericit.

În timp ce soțul Andei era distrus de durere la 6 luni de la moartea ei, Ion, tatăl acesteia, încerca să îl îmbărbăteze și să îl ajute să treacă peste aceasta grea încercare, motivându-l să se focuseze pe viața lui Dani, micuțul lor fiu.

„Ștefane, nu merge așa. Nu poți așa. Anda a fost fata mea, e fata mea, numai că acum mă întâlnesc cu ea doar în gând. Viața trebuie să meargă mai departe întodeauna” i-a spus preotul

„Lasă-mă părinte, nu ai cum să înțelegi. Cum poți să te împaci cu asta? Cum? Cu toate astea tu nu de îndoiești de Dumnezeu? Eu nu înțeleg de ce i s-a întâmplat asta. De ce am pierdut-o...” a spus și Ștefan, vizibil afectat de moartea soției lui.

În tot acest timp, Dani, fiul lor se afla în grija Almei, sora lui mai mare care a preluat unele dintre cele mai grele sarcini ale casei, deoarece Maria nu a putut să treacă deloc peste moartea mamei ei.

Și Lăcri, Amalia, Claudia și Teo se ocupă de cel mic, însă nici ele nu reușesc să își revină după moartea prietenei lor.

Teo încearcă să-l facă pe Ștefan să înțeleagă că fiul lui are nevoie de el, însă acesta își iese din fire și se ia la ceartă cu fratele lui, Andrei, pe care îl bruschează și îl lovește la cap, în timp ce lui Teo îi reproșa că i-a ascuns problemele de sănătate ale soției sale.

Floarea visează că Anda scria foarte mult, iar baba Jana consideră că ea a lăsat un mesaj de adio. În cele din urmă cele două află de la Teo ca Anda chiar s-a ocupat în ultimele zile de viață de câteva scrisori, iar apoi le scoate la iveală.

Ioana îi recunoaște Romaniței că se simte blocată și că încă îl iubește pe Rocky în pofida tuturor lucrurilor care s-au întâmplat, moment în care răbufnește în plâns.

Nici Claudia nu se simte foarte bine, deoarece a început procesul de adopție al Iuliei, iar Zamfir va face tot ce stă în putere să îl oprească dacă Traian nu va fi de acord să îl ajute cu afacerile ilegale în care este implicat.

Filip se întoarce acasă și vrea să se angajeze la noul bar al lui Dinu, iar Lăcri îi mărturisește lui Ștefan că este posibil ca Maria să îl învinovățească pe fratele ei pentru moartea mamei lor.

Iubire cu parfum de lavandă, 2 ianuarie 2026. Ștefan și Amalia află de ce Maria nu se poate apropia de Dani. Scrisorile Andei ajung rând pe rând la destinatari

Ștefan încearcă să vorbească cu Maria, cerându-i ajutorul în legătură cu fratele ei, iar aceasta face o mărturisire sfâșietoare.

„Eu nu mă pricep. Nu cred că e o idee bună, Adică sigur nu e. Îl iubesc. Mi-e greu. Îmi aduce aminte de ziua aia în care el s-a născut și mama a murit. Mi-e greu să nu simt că e vina lui” a spus aceasta izbucnind în plâns și lăsându-l pe Ștefan singur.

După ce aceasta a plecat din casă, Amalia a mers după ea, iar cele două au avut o conversație extrem de dureroasă.

„Vreau să te ajut, Maria, vreau doar să vorbim. Nu ești singură, eu știu că tu crezi că e din vina lui Dani!” a spus Amalia în timp ce Maria a întrerupt-o izbucnind din nou în plâns.

„Nu mai spuneți asta că eu nu cred asta. Eu nu cred că e vina lui. Eu mă simt vinovată că eu i-am omorât mama. Nu e el cel pe care îl urăsc. Eu sunt. Din cauza mea mama s-a supărat. Din cauza mea s-a declanșat nașterea. Din cauza mea e tot. Eu am greșit și nu mai pot să repar asta” a spus aceasta cu ochii în lacrimi și copleșită de durere.

„Te rog mult de tot nu mai spune asta. În primul rând, nu e deloc așa. Anda nu și-ar fi dorit nicio clipă ca tu să crezi că e vina ta. Ascultă-mă. Anda a avut un risc medical pe care nimeni din păcate, niciunul dintre noi, nu a putut să împiedice ce s-a întâmplat. Niciunul. A fost o clipă nefastă. Asta a fost. Să crezi că mama ta te iubește, te-a iubit foarte mult și că n-ar fi vrut să te învinovățești. Am ceva pentru tine. E o scrisoare pentru tine de la mama ta. A găsit-o Teo în cabinet” a încheiat Amalia, liniștind-o puțin pe fiica Andei.

Teo îi înmânează Ioanei scrisoarea pentru ea și pentru tatăl lor, iar în acest timp, Amalia, Claudia și Lăcri citesc ceea ce Anda a vrut să le transmită înainte de moarte ei.

Momentul este copleșitor, mai ales că Anda le-a cerut să aibă grijă de fiul ei și să își urmeze pasiunile, iar cele trei îi promit că îi vor îndeplini ultimele dorințe.

Iubire cu parfum de lavandă, 2 ianuarie 2026. Teo și Andrei se sărută, iar Călin îi vede și îi spune Floarei totul. Ce o supără pe Floarea

„Am promis că o să aștept și așa voi face, voi aștepta, mereu. Ce nu am promis niciodată e că nu voi încerca să...” i-a spus Andrei Teodorei începând să o sărute, moment în care fiul ei Călin îi vede și fuge la Floarea să îi spună.

Ea se întoarce acasă și află că mama fostului ei soț a aflat totul, după ce aceasta i-a reproșat că în loc să facă temele cu fiul ei, ea se întâlnește cu francezul „închipuit”.

„Îți bați joc de Dan. Te-a văzut copilul. Eu nu știu ce în capul tău, zău. Mie în locul tău mi-ar fi rușine” i-a spus aceasta.

Iubire cu parfum de lavandă, 2 ianuarie 2026. Ștefan citește scrisoarea pe care Anda i-a lăsat-o înainte să moară. Ce l-a rugat soția lui

După ce a aflat de scrisorile Andei și le-a înmânat pe cele care îi aparțin Mariei și Almei, Ștefan își face curaj să meargă în lavandă să citească cuvintele pe care soția lui i le-a adresat înainte să moară.

„Sunt în lavanda noastră. Unde puteam eu să citesc scrisoarea asta de la tine?” a spus el înainte de a izbucni în lacrimi.

„Pe noi doi ne-au unit mereu mai multe decât o casă și o moșie împărțită. Mai mult decât ce a fost în trecut și ce am trăit noi. Tu ai fost singura și marea mea iubire. Ai fost stâlpul familiei noastre. Ți-o las în grijă. Familia și prietenii vor fi bine, iar tu, tu trebuie să fii fericit, să îți trăiești viața și să mergi mai departe. Să găsești pe cineva care să iubească la tine tot ce am iubit eu. Și mai mult chiar. Să nu renunți. Meriți mai mult. Mult mai mult! Te iubesc, Anda” a citit acesta cu lacrimi în ochi, adăugând că și el o iubește.

Iubire cu parfum de lavandă, 2 ianuarie 2026. Floarea își schimbă părerea despre Teo după ce vorbește cu Nicu și cu sora ei, Romanița. Ce gest neașteptat face față de fosta ei noră

Revoltată pentru că fosta soție a fiului ei s-a apropiat de un alt bărbat, Floarea se plânge la Nea Gumaru și la Romanița, susținând că nu este normal să se întâmple acest lucru, mai ales după ce Dan și-a pierdut viața.

Cei doi încearcă să o înbuneze și să o facă să înțeleagă că este normal ca ea să își continue viața, mai ales că au trecut 7 ani de la moartea soțului ei.

În cele din urmă, Floarea înțelege și își cere scuze de la fosta ei noră, mărturisindu-i că a greșit.

Iubire cu parfum de lavandă, 2 ianuarie 2026. Lăcri se confruntă cu o lactație empatică, iar Maria îi mărturisește Amaliei că a fost exmatriculată de la facultate

Deși lui Lăcri nu îi prea plac copiii, aceasta este foarte atașată de fiul Andei, în creșterea căruia se implică enorm. Pentru că a o observat o problemă medicală la scurt timp după ce a stat cu el, aceasta merge de urgență în cabinet la Teo unde află ce i se întâmplă cu adevărat.

„Nu e grav. Adică e... . E lactație empatică. Știi că pe sistemul ăsta funcționau și doicile. Când instinctul matern e puternic se activează glandele mamare” i-a spus Teo în timp ce Lăcri s-a liniștit aflând că nu este cancer mamar, dar agitându-se pentru că ea nu se regăsește în ipostaza de mamă.

Amalia rămâne surprinsă de ce i s-a întâmplat prietenei ei, dar Claudia le întrerupe, spunându-le îngrijorată că se simte presată de tatăl ei pentru ca să nu îi împiedice procesul de adopție.

Ulterior, Amalia mai primește o veste surprinzătoare, însă de această dată, nu una tocmai bună. Maria o roagă să meargă cu ea la facultate pentru a vedea dacă există posibilitatea de a nu fi exmatriculată, deoarece a trecut print-o pierdere foarte grea.

Iubire cu parfum de lavandă, 2 ianuarie 2026. Teo îi mărturisește lui Andrei că vrea să fie alături de el. Cei doi trăiesc clipe intense în foișorul din lavandă

Pentru că Floarea și Nicu i-au dat binecuvântarea de a putea fi împreună cu Andrei, Teo se simte eliberată și merge la el să îi mărturisească ce simte pentru el. Cei doi se sărută, se îmbrățișează și trăiesc clipe de neuitat.

Vali îi face o vizită lui Andrei, amintindu-i de datoria pe care o are la Zamfir și apoi îl înjunghie.

