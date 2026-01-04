Mesajul Michaelei Prosan după ce personajul ei, Anda, din Iubire cu parfum de lavandă a murit. Actrița i-a înduioșat pe fani

Prima reacție a Michaelei Prosan după moartea personajului său în Iubire cu parfum de lavandă. Ce cuvinte frumoase a transmis actrița în mediul online.

Michaela Prosan a revenit în mediul online cu o postare care i-a bucurat pe fani, publicând un videoclip extrem de emoționant alcătuit din mai multe momente de pe platourile de filmare ale serialului Iubire cu parfum de lavandă.

Reacția ei mult așteptată după moartea personajului său a surprins internauții, mai ales că frumoasa și talentata actriță a și transmis un mesaj copleșitor care a completat perfect videoclipul montat cu foarte multă atenție.

Descoperă în rândurile de mai jos ce cuvinte frumoase a avut actrița care a câștigat inimile a mii de români cu rolul ei din Iubire cu parfum de lavandă și ce imagini inedite a postat aceasta pe rețelele sociale!

Michaela Prosan, una dintre cele mai talentate și frumoase actrițe de la noi din țara, continuă să fie în centrul atenției chiar și după ce personajul ei din serialul Iubire cu parfum de lavandă a murit.

Serialul original semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production a câștigat inimile a mii de telespectatori care, în fiecare vineri de la 20:30, așteptau cu sufletul la gură un nou episod pentru a afla cum decurge povestea de iubire dintre Anda Moraru (Michaela Prosan) și Ștefan Lungu (Adi Nartea), cele două personaje care, în cele din urmă, au reușit să se căsătorească și să aibă un copil, dar care au avut parte de un final tragic după ce ea și-a pierdut viața în urma unor complicații care au apărut în momentul în care i-a dat naștere micuțului Dani.

Finalul sezonului 3 i-a lăsat pe fani cu ochii în lacrimi, iar cei mai mulți dintre ei au așteptat cu nerăbdare ca actrița să aibă o primă reacție după difuzarea ultimului episod.

Ea nu i-a mai lăsat să aștepte, iar astăzi a decis să mulțumească tuturor pentru tot ce a trăit în această aventură care i-a cucerit cu adveărat pe români.

„Sunt recunoscătoare celor care mi-au fost alături încă de la începuturi, celor care m-au susținut și au avut încredere în mine… . Au fost ani intenși, printre care și unul plin de lavandă…

Mulțumesc colegilor, echipei, alături de care am petrecut cel mai mult timp, și, în mod deosebit, Ruxandrei Ion, pentru această strașnică aventură.

Un an bun! Cu multă emoție și prețuire, M.” a scris aceasta, stârnind zeci de reacții în secțiunea de comentarii a postării care i-a înduioșat pe fani.

Iată mai jos și videoclipul emoționant despre care menționam anterior:

Fanii au felicitat-o pentru tot parcursul ei și au recunoscut în număr mare că sunt nerăbdători să o vadă pe frumoasa și talentata actriță și în alte proiecte care să le bucure sufletele așa cum s-a întâmplat și în cazul celorlalte seriale în care Michaela Prosan a jucat cu multă implicare și dedicare pentru fiecare rol.

„Felicitări cu încă un proiect finalizat, hai să vedem cu ce ne vei surprinde data viitoare.”;

„O să ne fie dor de tine!”;

„Ai fost minunată, mi-a plăcut enorm de mult cum ai jucat, a fost vesel, trist, entuziasm, le-am simțit pe toate.. Hai să vedem ce vei face data viitoare, cu ce ne vei surprinde”;

„O interpretare minunată, mulțumim pentru dedicația în accest serial, ai strălucit întradevăr, ești minunată și talentată” - sunt doar câteva dintre comentariile de apreciere pe care le-a primit actrița pe Instagram.

