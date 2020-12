Cele mai tari glume făcute de Andrei Ungureanu la iUmor 2020. Ești pregătit să râzi?

Citește și: iUmor 2020. Cât valorează marele premiu iUmor. Cu câți bani pleacă acasă Andrei Ungureanu

A durat puțin până când a intrat toată lumea în atmosferă, apoi s-a râs cu lacrimi "Am venit aici să vă arăt că indiferent de dificultățile pe care le avem putem merge înainte și cu zâmbetul pe buze."

Cheloo: "Domnul Tourette a fost favoritul meu. A reușit să introducă un număr de stand-up în problema lui de viață. M-am bucurat de râul vostru și mie mi-a adus numai bine".

Andrei Ungureanu: "Am început să glumesc despre asta și la locul de muncă și atunci mi-am dat seama că pot să fac asta decât să mă plâng. Le accept și le îmbrățișez. Asta a fost cea mai bună metodă"

Cele mai tari glume făcute de Andrei Ungureanu, Omul cu Tourette

"Cea mai frecventă întrebare care îmi este adresată este dacă fac așa și când fac sex. Ca să vă răspund și vou, eu sunt cel care face gălăgie, în mare parte și în locul ei. În general, m-am abținut o dată și tipa mi-a spus să îi vorbesc urât și din "urâta secolului" n-am mai scos-o".

"'Mulți mă întreabă de ce spun "buci". Păi, sunt cuvinte involuntare, aleatorii, dar asta nu înseamnă că stau cu ele în gură"

"Cred că mi-am ales locul de muncă greșit. Lucrez la un call-center, cum sună un apel de-al meu: Bună ziua! Ați sunat la suportul tnic cu ce vă pot ajuta? Heei, paaf! Mă auziți? Da!"

"Atât de mult am început să am ticuri, încât am început să fac și tok. Deci mă puteți găsi pe Tik-tok!"

"Cel mai nașpa este atunci când intru într-un loc nou, adică omul obișnuit se uită în jur, eu mă uit, înjur..."

"Îmi palc oamenii care vor să-mi dea sfaturi despre cum să trec peste sindrpm. Adică nu au reușit savenții, dar reușește Vasilica din Tecuci cu puțină pozitiviatte și uleiuri esențiale "

"Am primit un rol într-un serial polițist, eu fiind mortul.."

"Când vine vorba de mâncare este o luptă continuă. De la mine a pornit povestea cu fasolea bătută"

Acestea sunt o parte dintre cele mai bune glume la care s-a râs pe săturate la iUmor. Desigur, amuzamentul constă și în interpretarea pe care Andrei Ungureanu o face pe scenă și cum sindromul său transformă totul într-o comedie. Și-a asumat că este diferit și a făcut din acest aspect ceva de care nu se mai teme, ba chiar aduce zâmbete pe chipurile oamenilor.

Andrei Ungureanu, Omul cu Tourette, este câștigătorul iUmor, sezonul 9

Marele câștigător iUmor a surprins cu un număr de stand-up comedy de excepție, care a pus în lumină talentul de comediant. Finala iUmor 2020 a adus telespectatorilor momente de stand-up comedy și roast-uri spectaculoase, iar cei 13 concurenți au suprins cu momente ce au spart barierele de până acum.

Deși și-a uitat câteva secunde replicile, concurentul a reușit să treacă peste momentul care l-a pus în dificultate și a făcut show. Emisiunea iUmor l-a făcut să își învingă teama de a ieși în public. Acesta a urcat pe scenă cu multe emoții, dar a făcut un moment senzațional, care i-a impresionat pe cei trei jurați.

Glumele sale au dat dovadă de autenticitate, îndrăzneală și, nu în ultimul rând, au arătat ce înseamnă divertisment, au adus zâmbetul pe buzele juraților, spectatorilor, telespectaorilor și prezentatorilor. Toate aceste calități l-au făcut să se diferențieze și să devină marele căștigător.