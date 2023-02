Cristina Șchiopu a făcut furori într-un sutien minuscul și o fustă scurtă, în vacanță. Cum s-a lăsat pozată fosta concurentă iUmor

Cristina Șchiopu, fosta concurentă de la iUmor, este o prezență deosebită în mediul online. Tânăra impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale de pe micile ecrane ale publicului sau din mediul online.

Deși nu a mai fost văzută de ceva timp la televizor, superba blondină nu uită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața ei. Printre postările sale din mediul online se numără fotografiile în ipostaze incendiare.

De asemenea, nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că fosta concurentă de la iUmor este posesoarea unui trup de invidiat. În plus, aceasta nu se sfiește să își arate formele perfecte pe Instagram.

Cum arată trupul Cristinei Șchiopu într-un sutien minuscul și o fustă mini. Fosta concurentă de la iUmor a pus pe jar publicul masculin

Recent, Cristina Șchiopu a făcut senzație pe rețelele sociale după ce a publicat o imagine într-o ținută îndrăzneață. Tânăra s-a lăsat fotografiată într-un sutien minuscul și o fustă scurtă care îi scot în evidență atuurile fizice, în mod special bustul generos, talia de invidiat și picioarele subțiri.

Ipostaza provocatoare cu fosta concurentă iUmor din vacanță a acaparat atenția publicului masculin de pe Instagram. Postarea ei a generat mai bine de 4 mii de like-uri, semn că are o comunitate mare de prieteni în online.

„Frumoasă ești!”, „Superbă ești, ce ochi frumoși ai”, „Vacanță plăcută, Cristina! Ești o dulce”, „Ești foarte frumoasă și naturală” sau „Minunată”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online care și-au dorit să transmită complimente.

De ce a trecut Cristina Șchiopu prin cabinetul medicului

Fosta concurentă se laudă cu un trup senzațional, dar și cu o dantură perfect. Chiar dacă mulți îi laudă dinții albi, Cristina Șchiopu a fot nevoită să treacă prin cabinetul medicului stomatolog, în urmă ceva timp. Iată care a fost motivul.

"Deci să nu mai îmi ziceți că am dinții frumoși și drepți, albi, că da, aici se văd că sunt așa, dar am fost la un control (...) și va trebui să îi recondiționez pe toți, din nou. Mă gândisem și la niște fațete (...), dar mai întâi de asta ar trebui să rezolv eu toate problemele pentru că am și niște implanturi de făcut. Am avut niște probleme când am fost mică, am extras o măsea și am avut foarte mari probleme cu acea măsea.

M-au tăiat, m-au cusut, mi-au rămas niște cioburi, i-ar m-au descusut. A fost groaznic! Și eu de atunci am rămas cu o frică și am făcut orice la dantură, dar nu extracții și de data asta va trebui să fac pentru că nu am încotro, trebuie să-mi iau inima în dinți", a povestit ea pe contul de Instagram.