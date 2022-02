Cristina Șchiopu a purtat o rochie cu decupaj la spate. Fosta concurentă de la iUmor și-a lăsat la vedere posteriorul

Cristina Șchiopu, fosta concurentă de la iUmor, care a uimit publicul cu numărăul său de stand-up face furori pe rețelele sociale. Tânăra este destul de activă pe contul de Instagram și publică des imagini incendiare.

Pentru că îi place să își încânte prietenii virtuali cu cele mai senzuale ipostaze, frumoasa blondină a îmbrăcat o rochie foarte sexi și a lăsat cu gura căscată publicul masculin. Piesa vestimentară i-a pus într-o lumină bună atuurile fizice.

Cristina Șchiopu, ținuta care i-a evidențiat posteriorul

Fosta concurentă de la iUmor nu a mai publicat de o perioadă lungă de timp o imagine îndrăzneață, însă a luat prin surprindere pe toată lumea cu o postare în care posteriorul său iese la iveală.

De curând, Cristina Șchiopu s-a lăsat fotografiată într-o ipostază neașteptată, însă formele sale au atras toată atenția internauților. Se pare că tânără a ales să îmbrace o rochie neagră, mulată, scurtă și cu decupaj la spate, care i-a scos în evidență talia de invidiat, posteriorul bombat, picioarele subțiri și frumoasele trăsături ale feței.

Citește și: Cristina Șchiopu, apariție seducătoare într-o rochie foarte scurtă și roșie. Cum s-a lăsat fotografiată la balcon

Frumoasa blondină a întors privirile urmăritorilor de pe Instagram cu machiajul său discret, accesoriile scumpe și coafura simplă. Un lucru este evident, fosta concurentă de la iUmor este de o frumusețe deosebită și nu ezită să se mândrească cu trupul său perfect.

Postarea sa a strâns mai bine de 9 mii de like-uri, semn că superba blondină este îndrăgită de foarte multe persoane. De asemenea, reacțiile pozitive și complimentele nu au lipsit prea mult din peisaj.

Citește și: Cristina Șchiopu se apucă de făcut bani dintr-o activitate pe care multe femei o practică. Tânăra aspiră la 20.000 de dolari lunar

„Wow, ești minunată, domnișoară!”, „O fată frumoasă👏”, „Ești din ce în ce mai sexy!”, „Afrodita reîncarnată❤️” sau „Ești superbă”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care au vrut să transmită laude și câteva gânduri frumoase.

Internauții au complimentat și tatuajul Cristinei, care este unul extrem de frumos.

Cristina Șchiopu a fost nevoită să treacă prin cabinetul medicului

Fosta concurentă se laudă cu un trup senzațional, dar și cu o dantură perfect. Chiar dacă mulți îi laudă dinții albi, Cristina Șchiopu a fot nevoită să treacă prin cabinetul medicului stomatolog, în urmă cu 6 luni. Iată care a fost motivul.

"Deci să nu mai îmi ziceți că am dinții frumoși și drepți, albi, că da, aici se văd că sunt așa, dar am fost la un control (...) și va trebui să îi recondiționez pe toți, din nou. Mă gâdisem și la niște fațete (...), dar mai întâi de asta ar trebui să rezolv eu toate problemele pentru că am și niște implanturi de făcut. Am avut niște probleme când am fost mică, am extras o măsea și am avut foarte mari probleme cu acea măsea.

M-au tăiat, m-au cusut, mi-au rămas niște cioburi, i-ar m-au descusut. A fost groznic! Și eu de atunci am rămas cu o frică și am făcut orice la dantură, dar nu extracții și de data asta va trebui să fac pentru că nu am încotro, trebuie să-mi iau inima în dinți", a povestit ea pe contul de Instagram.