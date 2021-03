Cristina Șchiopu, totul despre job-ul pe care l-a avut înainte de a deveni cunoscută. Blonda nu s-a mai temut de critici

Întrebată de către Andrei Ștefănescu, în cadrul interviului de la Antena Stras, dacă sunt adevărate vorbele care au circulat despre ea cum că ar fi făcut videochat, Cristina Șchiopu aspus: "Da, este adevărat! Acum opt ani de zile, când am venit eu aici la București, am avut ghinionul, să zic așa, să fie acesta anturajul și am făcut acest lucru două luni de zile, după care mi-am dat seama că nu este ceea ce îmi doresc, nu este mediul în care eu îmi doresc să mă învârt și am ieșit din asta. A fost o greșeală. A fost foarte greu să mă accept cu această greșeală. Mi-a fost extrem de greu. Am fost chiar și în depresie, dar acum sunt bine", spune Cristina Șchiopu.

Fosta concurent de la iUmor spune că în urma traumei psihologice pe care a avut-o a cerut ajutor de specialitate unui psiholog: "Da, mi-a fost extrem extrem de greu. M-am judecat foarte mult".

De asemena, nu doar anturajul a avut o influență asupra deciziei sale de a face videochat, ci și lipsa banilor: "Eu vedeam la cei din jurul meu că au o viață foarte plăcută și am zis să încerc și eu. Mi-a plăcut ceea ce se întâmpla cu ei", a mai spus blonda.

Întrebată de Natalia Mateuț dacă a câștigat suficienți bani în cele două luni de zile, frumoasa blondină a spus: "Nu foarte mult, dar cât să-mi permit aproape orice! Am fost atrasă, dar am fost destul de inteligentă încât să-mi dau seama că nu asta vreau să fac pe viitor și nu este anturajul pe care mi-l doresc, lumea în care vreau să mă învârt", mai spune Cristina.

